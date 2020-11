Spor o porušení podmienok brexitu sa vyhrocuje, EK zvažuje ďalšie právne kroky proti Británii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v spore o porušení podmienok dohody o vystúpení z EÚ zvažuje ďalšie právne kroky proti Veľkej Británii. Uviedol to v utorok hovorca komisie Daniel Ferrie.Znamenalo by to, že Londýnu pošle tzv. odôvodnené stanovisko, teda formálnu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ. V ňom komisia uvedie, prečo sa domnieva, že Británia porušuje právo EÚ.Na prvú výzvu so žiadosťou o ďalšie informácie, ktorú komisia zaslala 1. októbra, britská vláda v stanovenej lehote neodpovedala. „Spor musí byť vyriešený,“ zdôraznil Ferrie.Britský parlament schválil koncom septembra zákon o vnútornom trhu Spojeného kráľovstva. Ten dáva krajine právomoc ignorovať ustanovenia brexitovej dohody o obchodných tokoch do a zo Severného Írska, ktoré zdieľa 500-kilometrovú hranicu s Írskou republikou - členským štátom EÚ.Zástupcovia únie sa obávajú, že by to mohlo viesť k znovuzavedeniu tvrdých hraníc a narušeniu stability, ktorá je základom mieru v Severnom Írsku od Veľkopiatkovej dohody z roku 1998.