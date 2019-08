Spor Tokia a Soulu narastá, Kórea zruší Japonsku obchodné výhody

Na snímke je nápis " Nie Japonsko" vo výklade reštaurácie v juhokórejskom prístavnom meste Pusan v piatok 2. augusta 2019. Japonská vláda v piatok 2. augusta schválila odstránenie Južnej Kórey z tzv. „bieleho zoznamu“ krajín s preferenčným obchodným štatútom. Tento krok ešte zhorší vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré vážne poškodil spor o kompenzácie za nútené práce počas druhej svetovej vojny.Vzťahy medzi oboma krajinami sú už desaťročia napäté v dôsledku brutálnej koloniálnej vlády Japoncov na Kórejskom polostrove v rokoch 1910 - 1945. A toto napätie sa ešte zvýšilo po niekoľkých rozhodnutiach juhokórejských súdov, ktoré nariadili japonským firmám odškodniť obete. Podľa Japonska bola táto otázka vyriešená v rámci dohody o normalizácii vzťahov z roku 1965. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 12. augusta (TASR) - Po eskalácii konfliktu medzi USA a Čínou sa obchodný spor zostruje aj medzi Južnou Kóreou a Japonskom. Po rozhodnutí Tokia zo začiatku augusta vyradiť Južnú Kóreu z takzvaného "bieleho zoznamu" krajín s preferenčným obchodným štatútom plánuje Soul urobiť odvetný krok.Juhokórejské ministerstvo obchodu v pondelok oznámilo, že plánuje vyradiť Japonsko zo svojho zoznamu preferovaných obchodných partnerov, voči ktorým uplatňuje minimálne reštrikcie. Ako informovalo, na tomto zozname bude Japonsko už len do konca augusta. Je to odveta za krok Tokia na začiatku mesiaca vyradiť Južnú Kóreu zo zoznamu krajín s preferenčným obchodným štatútom.Japonsko už v júni podráždilo Soul tým, že sprísnilo kontroly na vývoz citlivých materiálov, ktoré juhokórejské firmy používajú napríklad pri výrobe čipov a displejov. Následne 2. augusta vyradilo Južnú Kóreu zo svojho zoznamu krajín s preferenčným obchodným štatútom, pričom poukázalo na výrazný pokles dôvery.Napätie medzi krajinami, ktorých vzťahy sú poznačené koloniálnou nadvládou Japonska v rokoch 1910 - 1945, zvýšilo rozhodnutie juhokórejského najvyššieho súdu, podľa ktorého by japonské firmy mali kompenzovať juhokórejské obete nútených prác z obdobia druhej svetovej vojny. To Japonsko odmieta s tým, že táto otázka bola vyriešená dohodou o normalizácii vzťahov v roku 1965.Najnovšie rozhodnutie Soulu o vyradení Japonska zo zoznamu krajín s preferenčným obchodným štatútom bude znamenať napríklad dlhší proces pri vybavovaní povolení juhokórejských firiem na vývoz niektorých materiálov a produktov do Japonska. Juhokórejský minister obchodu Song Jon-mu však dodal, že v prípade záujmu Tokia o rozhovory je pripravený s japonskými predstaviteľmi rokovať.