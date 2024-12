Spor v SNG naďalej pretrváva. Nové vedenie prepúšťa skúsených odborníkov a vytvára nepotrebné pozície pre „svojich“ ľudí, tvrdia zamestnanci

Kritizujú ho všetci zamestnanci

14.12.2024 (SITA.sk) - Spor medzi novým vedením Slovenskej národnej galérie (SNG) a jej zamestnancami pokračuje. Dočasne poverený riaditeľ SNG Jaroslav Niňaj dosadený ministrovom kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) kritizuje zamestnancov, že neplnia jeho príkazy a odmietajú spoluprácu.V stredu na spoločnej tlačovej besede s ministerkou Šimkovičovou povedal, že galéria je v súčasnosti ako „nepriateľské územie" a kritizujú ho všetci - „od pokladníčky až po vrcholové vedenie".Zároveň naznačoval, že zamestnanci poriadne nepracujú a je ich v galérii zbytočne veľa. Tí to však vidia úplne inak. Podľa nich nové vedenie prepúšťa skúsených odborníkov a vytvára nepotrebné pozície pre „svojich" ľudí. Od leta sa na poste povereného riaditeľa vystriedal už tretí nominant Šimkovičovej.„Doposiaľ nedošlo k žiadnemu príkazu nadriadeného. Možno považujú poverení riaditelia za porušenie to, ak ich kontinuálne upozorňujeme na to, že ich príkazy sú v rozpore so zákonom alebo platným interným predpisom," uviedla pre agentúru SITA manažérka pre publicitu SNG Zuzana Dzurdzíková.Zdôrazňuje, že spolupráca je možná, ale Niňaj o ňu nemá záujem. „Podľa jeho slov máme dokazovať, že si zaslúžime v SNG pracovať. Riaditeľky úsekov jasne vo svojom liste deklarovali, že pod vedením pána Niňaja nevedia ďalej vykonávať svoju prácu. Už viac nevidia zmysel opätovne vysvetľovať elementárne veci o fungovaní štátnej inštitúcie a dodržiavaní zákonov," skonštatovala. Podotkla, že všetky príkazy boli doteraz splnené, ak boli v súlade so zákonmi.„Rovnako po celý čas vykonávame svoje pracovné náplne v rámci pracovnej disciplíny a riadne zaznamenávanej pracovnej dochádzky odborne, profesionálne a kultúrne. Dôkazom je medzinárodne uznávaná inštitúcia, ktorá dokáže zatiaľ naplno fungovať aj v časoch neistoty a neustálych zmien pod nekompetentným vedením," dodala.Zamestnanci galérie kritizujú zmenu v organizačnej štruktúre, ktorá sa dotkne niekoľkých pracovných miest. Tie sa zrušia. Medzi dotknutými zamestnancami je aj bývalá šéfka SNG Alexandra Kusá Dzurdzíková hovorí, že na základe pokynu rezortu kultúry pripraviť podklad pre konsolidáciu zamestnancov vo verejnej správe vypracovali riaditeľky jednotlivých úsekov pracovnú verziu zoznamu vytipovaných pozícií, o zrušení ktorých by sa v prípade potreby dalo uvažovať.„Žiadna z pozícii, ktoré navrhuje pán Niňaj účelovo odstrániť, nebola súčasťou žiadneho zoznamu, ktorý pripravovali riaditeľky úsekov," upozornila.Zároveň podotkla, že na základe pokynov rezortu kultúry už konsolidačné procesy prebehli tak, aby galéria optimalizovala mzdový fond v súlade s rozpočtom na rok 2025. Pracovný pomer bol z tohto dôvodu rozviazaný s dvadsiatimi zamestnancami.„Nie je potrebné prepúšťať ďalších. Tlačenie SNG do novej štruktúry od 1. januára 2025 má jediný dôvod - vytvoriť si právny rámec na vytváranie nových nepotrebných pozícií pre „svojich” ľudí a prepúšťanie skúsených a odborných pracovníkov - dvaja senior kurátori a skúsená manažérka z úseku marketingu a komunikácie. Navyše sa v novej organizačnej štruktúre ráta s vytvorením ďalších 14 nových pracovných miest v budúcom roku, čo je v rozpore s tvrdením, že v SNG prevláda prezamestnanosť," uviedla Dzurdzíková. Podľa nej to vyzerá tak, že od nástupu poverených riaditeľov je ich jedinou hlavnou témou presadenie novej organizačnej štruktúry SNG.„Od ohlásenia našej výzvy na záchranu inštitúcie, kde 177 zamestnancov avizovalo, že od januára začne podávať výpovede, sa situácia nezlepšila, práve naopak. Jaroslav Niňaj volí formu zastrašovania a osobnej pomsty," pokračuje Dzurdzíková.Niňaj povedal, že sa rozlúči s ľuďmi, „ktorí si to nejakým spôsobom zaslúžia". Rozdal aj niekoľko pokarhaní ohľadom nedodržiavania pracovnej disciplíny a ďalšie ešte pripravuje. Potvrdil, že zároveň chce vytvoriť aj nové pracovné pozície. Zamestnanci podľa neho tomu nerozumejú, keď kritizujú vznik týchto nových pozícií, ktoré podľa neho v galérii dlhodobo chýbajú.„V galérii sa stretávame s veľkým odporom. Chceme zistiť, aký je stav a všetci robia všetko preto, aby sme to nezistili. Protestujú úplne proti všetkému," povedal. Dodal, že SNG má zrejme veľký nadstav zamestnancov. Chcú spraviť personálny audit s cieľom zistiť, „či tých zamestnancov skutočne všetkých potrebujeme, alebo pracuje len hŕstka a ostatní sa vezú".Podľa neho nie je ani prehľad o tom, či zamestnanci sedia a pracujú, pretože jeden z troch terminálov nie je pod kamerou. Zároveň pripomenul, že na nedávnom otvorení výstavy sa mu zamestnanci počas príhovoru otočili chrbtom.„Náš prístup je slušný, kultúrny a nie žiadny útok na kultúru a podobné hlúposti, čo čítame v médiách. Naopak, prístup zamestnancov je veľmi nekultúrny," myslí si Niňaj.