Sporná novela verejného obstarávania a zákona o pohľadávkach štátu po vete prezidentky už neprešla

Zmeny schválené parlamentom pôvodne v júni umožňovali odpustiť pokuty obciam a mestám za porušenie pravidiel pri obstarávaní výstavby nájomných bytov

Za opätovné prijatie novely hlasovalo v stredu 74 poslancov, proti bolo 24, zdržalo sa 23 a nehlasovali dvaja z prítomných 123 zákonodarcov.

Neschválili ju ako celok

Kritizovaná novela

5.10.2022 (Webnoviny.sk) -Prezidentka pri vrátení novely 11. júla navrhla poslancom, aby ju po opakovanom prerokovaní neschválili ako celok. Voči schválenému zneniu zákona mala dve hlavné výhrady.Novela podľa nej významne zasahuje do súčasného mechanizmu ukladania pokút, ktorý je nastavený tak, aby zohľadňoval požiadavky práva Európskej únie Zároveň sa takýmito zmenami do budúcna podľa hlavy štátu odstraňujú následky opakujúceho sa porušenia zákona odpustením pokút verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorí postupovali pri obstarávaní nájomných bytov v rozpore so zákonom a s dlhoročnou metodickou a rozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie Druhá výhrada prezidentky sa týkala zákazu retroaktivity právnych noriem. Poslanci totiž novelu schválili 22. júna so spätnou účinnosťou 15. júna.Kritizovanú novelu predložil vtedy nezaradený poslanec Jozef Šimko (kandidoval za stranu Kotlebovci-ĽSNS, v súčasnosti je v klube Sme rodina). Poslanci ju v júni schválili vďaka podpore poslancov za Sme rodina a tiež poslancov za OĽaNO , ktorí pri hlasovaní vyťahovali kartičky a znížili tak kvórum.Novelu kritizovali mimovládne organizácie aj Úrad pre verejné obstarávanie, priamo v parlamente najmä strana SaS.Jej prijatie označila za jednoznačné porušenie koaličnej zmluvy zo strany oboch uvedených hnutí a ostro odsúdila spoluprácu s poslancami, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke kotlebovcov.