Sporné zmeny v prístupe k azylantom zablokoval federálny súd USA

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump utrpel ďalšiu porážku vo svojom úsilí o sprísnenie svojej imigračnej politiky. Federálny súd v Kalifornii vydal v pondelok predbežné opatrenie, ktoré má pozastaviť uplatňovanie spornej regulácie, týkajúcej sa žiadateľov o azyl prichádzajúcich z Mexika, informovala agentúra DPA.Na základe novej úpravy, ktorú zaviedla Trumpova vláda v januári, môžu byť azylanti posielaní späť do Mexika, aby tam počkali na výsledok svojho azylového konania v Spojených štátoch. Príslušný sudca však poukázal v tejto súvislosti na záväzok Washingtonu, že nebude azylantov posielať do oblastí, kde panujú "príliš nebezpečné pomery".Predbežné opatrenie má vstúpiť do platnosti až v piatok a vláda má dovtedy možnosť podať odvolanie.Trump v noci na utorok prostredníctvom Twitteru skritizoval záver súdu, žea označil ho zaMimovládna organizácia Americký zväz pre občianske slobody (ACLU) postup súdu naopak privítala s tým, že prezidentv Spojených štátoch.Sporná regulácia je spájaná s doterajšou americkou ministerkou pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenovou, ktorá tento týždeň opustí Trumpovu vládu. Dôvod tohto kroku nebol zverejnený, objavili sa však špekulácie, že prezident ministerke vyčítal nezvládanie situácie na hraniciach s Mexikom, kde sľúbil vybudovať bariéru proti migrantom.