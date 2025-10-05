Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

05. októbra 2025

Športová hala v trnavskej Modranke je opäť bezpečná, sršne zlikvidovala deratizačná firma


Športovú halu v Areáli zdravia v Trnavskej mestskej časti Modranka po vynútenej prestávke opäť sprístupnia pre športovanie verejnosti v pondelok 6. októbra. Halu uzatvorili vo štvrtok pre inváziu sršňov, ktorí ...



img_20251002_114901_689 676x450 5.10.2025 (SITA.sk) - Športovú halu v Areáli zdravia v Trnavskej mestskej časti Modranka po vynútenej prestávke opäť sprístupnia pre športovanie verejnosti v pondelok 6. októbra. Halu uzatvorili vo štvrtok pre inváziu sršňov, ktorí sa dostali cez fasádu až do vnútra a ohrozovali ľudí.


Mestské služby mesta Trnava pôvodne informovali o výskyte sršňa ázijského, čím vystrašili hlavne včelárov. Po konzultácii so Štátnou ochranou prírody SR spresnili, že išlo o sršňa obyčajného, ktorého výskyt je pomerne bežný. Riaditeľka mestskej organizácie Andrea Tomašovičová sa za mylnú informáciu ospravedlnila.

Pôvodne prišli sršňov likvidovať hasiči, pre obrovské množstvo jedincov v stene musela situáciu riešiť špecializovaná deratizačná firma. Po jej zásahu bola celá komunita sršňov zlikvidovaná a hala je tak pre športujúcu verejnosť bezpečná.

Veľkú športovú halu v Areáli zdravia v Modranke využívajú futbalisti, hádzanári, florbalisti a aj ďalší športovci.


Zdroj: SITA.sk - Športová hala v trnavskej Modranke je opäť bezpečná, sršne zlikvidovala deratizačná firma © SITA Všetky práva vyhradené.

