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28. júna 2026
Športová novinárka sa ospravedlnila Bosne a Hercegovine za kontroverzné výroky: O krajine nič neviem a ani nechcem
Abigail Velezová počas živého vysielania vyhlásila, že by na mape nevedela ukázať, kde sa Bosna a Hercegovina nachádza. Americká športová novinárka Abigail Velezová sa verejne ospravedlnila ...
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28.6.2026 (SITA.sk) - Abigail Velezová počas živého vysielania vyhlásila, že by na mape nevedela ukázať, kde sa Bosna a Hercegovina nachádza.
Americká športová novinárka Abigail Velezová sa verejne ospravedlnila obyvateľom Bosny a Hercegoviny po vlne kritiky, ktorú vyvolali jej výroky pred zápasom šesťnásťfinále majstrovstiev sveta medzi USA a Bosnou a Hercegovinou.
Velezová počas živého vysielania vyhlásila, že by na mape nevedela ukázať, kde sa Bosna a Hercegovina nachádza, a dodala, že o krajine „nič nevie a ani nechce vedieť“, pretože americká reprezentácia je podľa nej silnejšia než kedykoľvek predtým. Jej slová vyvolali pobúrenie medzi fanúšikmi aj médiami.
Niekoľko dní po kontroverznom vystúpení zverejnila na sociálnej sieti ospravedlnenie. „V nešikovnom pokuse trochu pobaviť počas majstrovstiev sveta som zašla priďaleko a v priamom prenose som vyslovila neuvážený komentár, ktorý bol necitlivý a nevhodný,“ napísala.
„Ospravedlňujem sa obyvateľom Bosny a bosnianskej futbalovej reprezentácii. Svetový šampionát by mal byť o spájaní komunít z celého sveta a môj komentár tento duch neodrážal,“ uviedla Velezová.
Na záver zaželala všetkým účastníkom turnaja úspech v ďalšom priebehu šampionátu. „Všetkým tímom prajem len to najlepšie na ich ďalšej ceste na majstrovstvách sveta,“ dodala americká novinárka.
Zdroj: SITA.sk - Športová novinárka sa ospravedlnila Bosne a Hercegovine za kontroverzné výroky: O krajine nič neviem a ani nechcem © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká športová novinárka Abigail Velezová sa verejne ospravedlnila obyvateľom Bosny a Hercegoviny po vlne kritiky, ktorú vyvolali jej výroky pred zápasom šesťnásťfinále majstrovstiev sveta medzi USA a Bosnou a Hercegovinou.
Velezová počas živého vysielania vyhlásila, že by na mape nevedela ukázať, kde sa Bosna a Hercegovina nachádza, a dodala, že o krajine „nič nevie a ani nechce vedieť“, pretože americká reprezentácia je podľa nej silnejšia než kedykoľvek predtým. Jej slová vyvolali pobúrenie medzi fanúšikmi aj médiami.
Niekoľko dní po kontroverznom vystúpení zverejnila na sociálnej sieti ospravedlnenie. „V nešikovnom pokuse trochu pobaviť počas majstrovstiev sveta som zašla priďaleko a v priamom prenose som vyslovila neuvážený komentár, ktorý bol necitlivý a nevhodný,“ napísala.
„Ospravedlňujem sa obyvateľom Bosny a bosnianskej futbalovej reprezentácii. Svetový šampionát by mal byť o spájaní komunít z celého sveta a môj komentár tento duch neodrážal,“ uviedla Velezová.
Na záver zaželala všetkým účastníkom turnaja úspech v ďalšom priebehu šampionátu. „Všetkým tímom prajem len to najlepšie na ich ďalšej ceste na majstrovstvách sveta,“ dodala americká novinárka.
Zdroj: SITA.sk - Športová novinárka sa ospravedlnila Bosne a Hercegovine za kontroverzné výroky: O krajine nič neviem a ani nechcem © SITA Všetky práva vyhradené.
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