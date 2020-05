Športové organizácie budú môcť počas krízovej situácie hlasovať elektronicky, vláda schválila návrh zákona

Možnosť elektronického hlasovania

Prerokovanie výročnej správy

Ministerstvo poskytne športovcom príspevok

Pomoc pre kluby a trénerov

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Kolektívne orgány športových organizácií budú môcť v čase krízovej situácie hlasovať v listinnej či elektronickej podobe, aj keď im to nevyplýva zo stanov.Je to jedna zo zmien, ktorú zavádza návrh zákona z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ten na svojom stredajšom zasadnutí schválila vláda. Odobrila tiež v tejto súvislosti skrátené legislatívne konanie.Právna úprava, ktorú preložilo ministerstvo, sa zameriava v súvislosti s mimoriadnou situáciou na možnosť hlasovania v listinnej či elektronickej podobe kolektívnych orgánov športových organizácií.Uvedené orgány môžu zasadnúť aj pomocou videokonferencie či iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie. Úprava im to umožní aj vtedy, keď to nebude vyplývať z ich vnútorných stanov či predpisov.Úprava zároveň rieši aj zmenu povinností pri prerokúvaní účtovnej závierky a výročnej správy športových organizácií. Tie môžu uložiť a zverejniť bez prerokovania najvyšším orgánom športovej organizácie.„Najvyšší orgán športovej organizácie prerokuje výročnú správu do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie,“ uvádza sa v materiáli predloženom na vládu.Ministerstvo v materiáli rieši aj financie na jednotlivé roky. Pri rátaní sumy príspevku uznanému športu na rok 2021 sa podľa neho použijú vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020. V prípade uznaného športu, v ktorom sa súťaží vo viacerých odvetviach či kategóriach, sa pri výpočte na rok 2023 použije podiel pri výpočte uznaného športu na rok 2022.„Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021,“ priblížilo vo svojom materiáli.Štátny tajomník rezortu školstva Ivan Husár na tlačovej konferencii na Úrade vlády SR povedal, že predmetná novela zákona pojednáva o technických veciach, ktoré sužujú športové zväzy.„Pomôže mládežníckym trénerom a klubom sanovať straty, ktoré v dôsledku koronakrízy majú," uviedol Husár. Dodal, že novela zákona bude predložená do Národnej rady SR v rámci schôdze, ktorá sa začína v stredu 3. júna.