Športové zariadenia v Bratislave menia režim, na plaváreň sa dostanú len zaočkovaní

7.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vzhľadom na to, že Bratislava prechádza v rámci COVID automatu od pondelka 8. novembra do červenej farby, mení sa režim aj v športových zariadeniach hlavného mesta. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR (STaRZ) o tom informuje na sociálnej sieti.„Od 8. novembra budú naše prevádzky v nasledovnom režime: Plaváreň Pasienky - Kompletne zaočkovaní, kapacita 50 percent, Zimný štadión Harmincova - OTP, kapacita 75 športovcov, 98 divákov, Športová hala Harmincova - OTP, kapacita: 75 osôb," uvádza STaRZ. Sauna Delfín nebude v prevádzke. Od pondelka bude fungovať v režime Kompletne zaočkovaní s 50-percentnou kapacitou aj Petržalská plaváreň.Za dodržiavanie aktuálnych epidemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je pri organizovanej športovej činnosti zodpovedný organizátor. „Upozorňujeme, že v zmysle vyhlášky ÚVZ sú poverení pracovníci prevádzkovateľa (STaRZ) oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa aktuálnych požiadaviek príslušného stanoveného režimu strediska," upozorňuje STaRZ.