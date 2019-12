Športovec roka 2019: Vodnoslalomárska hliadka sa dočkala po 10 rokoch

Na snímke najúspešnejší kolektív hliadky vodných slalomárov zľava Matej Beňuš, Michal Martikán a Alexander Slavkovský počas slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Športovec roka 2019 v Bratislave 19. decembra 2019. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 20. decembra (TASR) - Vodnoslalomárska hliadka 3xC1 sa konečne dočkala. Na konte má deväť titulov majstra sveta, ale až teraz im tento titul zaistil aj triumf v ankete slovenský Športovec roka 2019. Druhé miesto obsadila v kategórii najlepší kolektív hokejbalová reprezentácia Slovenska, tretí skončil štvorkajak rýchlostných kanoistov na olympijskej trati 500 m.Hliadka vodných slalomárov 3xC1 mužov (Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš) si deviaty titul v sérii vybojovala na majstrovstvách sveta v Seu d'Urgell. V ankete Športovec roka dostala 159 hlasov, pričom na hlasovacích lístkoch sa na prvom mieste objavila 33-krát.povedal Slafkovský pre TASR.Vodní slalomári majú v roku 2020 pred sebou tuhé boje o olympijské miestenky. Medzi slalomármi má istú účasť v Tokiu zatiaľ iba Jakub Grigar. O tom, kto pôjde na OH 2020, rozhodne až interná kvalifikácia. Za každé umiestnenie v tejto sezóne od 4. kola Svetového pohára dostali pretekári body to minitabuľky, pričom do úvahy sa vezmú tri najlepšie výsledky zo štyroch nominačných pretekov. Na OH pôjde najlepší z každej kategórie. O všetkom rozhodnú ME 2020 v Londýne, kde sa bude bojovať aj o miestenku v C1 žien. Medzi singlistami je zatiaľ s 83 bodmi na čele práve Slafkovský pred strieborným z Ria Matejom Beňušom a olympijským šampiónom z Atlanty 1996 a Pekingu 2008 Michalom Martikánom (60). Pre Slafkovského by to bola olympijská premiéra. "dodal Slafkovský.Aj hokejbalisti si na účasť medzi najlepšími kolektívmi roka museli dlho počkať. Medzinárodná hokejbalová federácia (ISBHF) organizuje od roku 1996 MS okrem jedinej výnimky každé dva roky, slovenskí reprezentanti držia v počte zisku medailí jeden unikát. Ako jediní získali na každom šampionáte medailu, prvú zlatú v roku 1999 vo Zvolene. V júni tohto roku v Košiciach získali už svoj piaty titul, pričom bol štvrtý v sérii. Rovnaký kúsok sa podaril iba Kanaďanom v rokoch 2001 až 2007. Piaty titul po sebe majú šancu Slováci získať práve v Kanade v roku 2021, MS sa uskutočnia v meste Brandon v provincii Manitoba. "uviedol pre TASR tréner Mojmír Hojer. Hokejbalisti sa v ankete objavili na prvom mieste 21-krát, celkovo získali 109 bodov.Štvorkajak rýchlostných kanoistov na olympijskej trati 500 m získal 96 bodov, na prvom mieste sa objavil 19-krát. V tomto roku obsadil v mekke rýchlostnej kanoistiky v maďarskom Szegede bronzovú priečku na MS. Šampionát bol jedinou nominačnou súťažou pre štvorkajaky na olympijské hry. Bronzová medaila na päťstometrovej trati znamenala pre Slovákov aj štyri kajakárske miestenky do Tokia v disciplíne K4. Kvarteto Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek získalo bronz aj na Európskych hrách v Minsku. Štvorkajaky na 500 i 1000 m v rôznom zložení sú už stálice ankety, veď jej laureátmi boli doteraz desaťkrát. Za výsledky na kratšej dištancii sa do prvej trojky v ankete dostali šiestykrát. V rokoch 2001, 2003, 2006 a 2007 zvíťazili, v roku 2002 boli tretí." povedal Adam Botek pre TASR.