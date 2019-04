Športový aerobik: Lamošová si na otvorených MSR vybojovala účasť na ME

Na snímke zľava Anita Lamošová. Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Výsledky 20. Slovak Aerobic Open:

ženy jednotlivkyne: 1. Barbora Karlíková (ČR) 19,800 b., 2. Alexia Silvová (Fr.) 19,700, 3. Nazli Özgörová (Tur.) 19,600, 4. Anita LAMOŠOVÁ (SR) 19,550



muži jednotlivci: 1. Florian Bugalho (Fr.) 20,625, 2. Nihat Can Gül 19,900, 3. Emir Erisik (obaja Tur.) 19,850, 8. Patrik Šarközi (SR) 16,100



dvojice: 1. Nihat Can Gül, Nazli Özgörová (Tur.) 20,950, 2. Florian Bugalho, Louise Le Mesleová (Fr.) 20,850, 3. Maksym Buben, Anastasija Isajenková (Ukr.) 19,200, ... 5. Patrik Šarközi, Frederika Sýkorová (SR) 17,400



trojice: 1. Nihat Can Gül, Nazli Özgörová, Ahmet Coruh (Tur.) 20,955, 2. Emil Gulijev, Vladimir Dolmatov, Elrich Mammadov (Azer.) 19,800, 3. Kristýna Bernátová, Dita Hanzalová, Teraz Kudláčková (ČR) 19,633, ... 6. Marcela Brestovká, Martina Brestovská, Vanesa Lisziová (SR) 16,944



skupiny: 1. Azerbajdžan 19,344, 2. Ukrajina 18,350, 3. ČR 18,150



tanečný aerobik: 1. Maďarsko I 16,500, 2. Maďarsko II 16,350, 3. Ukrajina 16,250



step aerobik: 1. Ukrajina 15,875, 2. SR (Martina Brestovská, Marcela Brestovská, Vanesa Lisziová, Adéla Chlapcová, Martina Orlická) 15,100



juniorky jednotlivkyne: 1. Nildeniz Balová (Tur.) 19,550, 2. Clara Lestruhautová 19,450, 3. Line Valerová (obe Fr.) 19,300, ... 8. Nina Ábelová 17,350



juniori jednotlivci: 1. Daniel Tavoc 20,100, 2. Leonard Marian Manta (obaja Rum.) 19,300, 3. Ahmet Meric Turmamamis (Tur.) 19,050

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. apríla (TASR) - Anita Lamošová si vybojovala národný titul na otvorených majstrovstvách Slovenska v športovom aerobiku. Na 20. ročníku Slovak Aerobic Open v Bratislave skončila v súťaži jednotlivkýň celkovo na štvrtom mieste a získala miestenku na majstrovstvá Európy v Baku (23. - 25. mája).O druhej reprezentantke na ME rozhodne výkonný výbor Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) v najbližších dňoch.