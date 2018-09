Športový kanál DAZN presúva pre brexit svoje aktivity z Londýna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 18. septembra (TASR) - Britský online športový kanál DAZN vytvára 300 pracovných miest v Amsterdame v snahe ochrániť svoje podnikanie v Európe pred dopadmi brexitu. Uviedol to holandský spravodajský server DutchNews.nl.Športový kanál so sídlom v Londýne otvorí nové vývojové centrum v Holandsku ako súčasť plánov stať sa "Netflixom športu". DutchNews.nl pripomenul, že spoločnosť, ktorá prevádzkuje kanál DAZN, zabezpečuje živé prenosy významných športových udalostí, ako je Liga majstrov vo futbale, Formula 1 a tenis na okruhoch ATP. Prenosy športových podujatí šíri do anglicky a nemecky hovoriacich krajín a do Japonska.Doteraz medzinárodní operátori športového spravodajstva uprednostňovali Londýn ako základ pre celoeurópske vysielanie, pretože mohli využívať licencie Spojeného kráľovstva na poskytovanie služieb v celom regióne EÚ. Ak sa však britskej vláde nepodarí do konca marca 2019, keď krajina vystúpi z EÚ, dospieť k rovnako priaznivej dohode s Európanmi, vysielatelia budú musieť prehodnotiť situáciu a podniknúť nové opatrenia v záujme kontinuity celoeurópskeho vysielania.DAZN v súčasnosti zamestnáva 1200 zamestnancov v Londýne, avšak podľa predstaviteľov spoločnosti ponúka Amsterdam viaceré výhody, napríklad dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov v oblasti informačných technológií. Spoločnosť priznala, že hľadala viacero možných lokalít, ale Amsterdam zabodoval kvôli dobrej infraštruktúre a schopnosti prilákať najlepšie svetové talenty v tomto odbore.