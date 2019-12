Športový rok 2019 priniesol aj tieto kuriozity a zaujímavosti

Ilustraračná fotka. Foto: TASR Foto: TASR

31. decembra (TASR) - Každoročne servis Športovej redakcie TASR obohacujú udalosti, ktoré sa do jej servisu transformujú predovšetkým, no nielen pod značkou TOP. Ide o výber príhod, kurióznych situácií a zábavných výrokov vo svete športu v roku 2019.Luke Shaw obdaroval na Vianoce zamestnancov Manchestru United. Dvadsaťtriročný ľavý obranca "červených diablov" minul v luxusnom londýnskom obchode Harrods na darčeky 10.000 britských libier, okrem vzácnych darov nakúpil aj koláče, vianočný puding, čaj, kávu a šampanské. Podobné gesto urobil aj počas predchádzajúcich vianočných sviatkov. Shaw spolu so spoluhráčom Chrisom Smallingom navštívili aj detskú nemocnicu a pozvali štyroch svojich bývalých učiteľov na ligový zápas proti Bournemouthu (4:1).- V 10. minúte zápasu austrálskej futbalovej A-League medzi Central Coast Mariners a Perth Glory (1:4) sa zlomila tyč na bráne po prudkej hlavičke hosťujúceho obrancu Tomislav Mrcela. Hráč skončil v sieti domácej bránky a jeho ťarchu konštrukcia nevydržala. Správca štadióna zohnal novú bránu až v tréningovom centre, pričom chvíľu trvalo, kým z náhradnej konštrukcie slúžiacej výlučne tréningom odmontovali kolieska.- O veľký rozruch a nepríjemnosti sa postaral ruský hokejista Oleg Saprykin, ktorý počas letu na linke Soči-Moskva vyvádzal až tak, že pilot musel núdzovo pristáť v meste Voronež. Saprykin mal vyvolať nepokoje po tom, ako mu letuška odmietla naliať ďalší pohár whisky. Saprykina po vypočutí na policajnom oddelení prepustili.- Duel 3. kola anglického Pohára FA medzi futbalistami Blackpoolu a Arsenalu Londýn (0:3) mal bizarnú predohru. Fanúšik domáceho tímu zvolil netradičný protest voči majiteľom Blackpoolu, keď si sadol na strechu tímového autobusu, ktorým mali vycestovať na zápas hráči "gunners". Počas 40 minút odmietol zísť dolu a tak sa zverenci trénera Unaia Emeryho museli na štadión Bloomfield Road vydať náhradným autobusom. Nakoniec ho z vozidla dostala až polícia.- Indickí futbalisti venovali peniaze vyzbierané za rôzne priestupky a pokuty počas Ázijského pohára nevidiacim futbalistom. Doteraz venovali hendikepovaným 50.000 rupií (približne 620 eur). "" povedal manažér Stephen Constantine.- Argentínsky futbalový tréner Marcelo Bielsa je známy tým, že v rámci prípravy svojho tímu na zápas si potrpí na najmenších detailoch. Tentoraz však kouč Leedsu United zrejme prekročil prípustnú hranicu po tom, ako ho funkcionári Derby County obvinili zo špionáže tréningu ich mužstva pred piatkovým vzájomným šlágrom druhej najvyššej anglickej súťaže. Do tréningového centra Derby County privolali dokonca políciu. V areáli si totiž všimli "podozrivo sa správajúceho muža", ktorý mal pri sebe ďalekohľad a náhradné oblečenie. Podľa Derby County išlo o člena realizačného tímu Leedsu, ktorého mal poslať Bielsa na výzvedy.- Víťazstvo švajčiarskeho tenistu Rogera Federera nad Američanom Taylorom Fritzom v 3. kole Australian Open videl naživo aj jeho štvorročný syn Lenny, ktorý si krátil dlhé chvíle nezvyčajnou zábavkou. Kým jeho otec poskytoval tradičný pozápasový rozhovor, chlapec sa v lóži bavil strkaním trénera Ivana Ljubičiča do tváre.- Anglický futbalový klub Crystal Palace ponúkol na svojom štadióne núdzový prístrešok pre bezdomovcov počas mrazivých dní. V Selhurst Parku mali k dispozícii postele, raňajky, teplú večeru a sociálne zariadenia. "," uviedol výkonného riaditeľa Phil Alexander.- Olemu Gunnarovi Solskjaerovi pomohla pri jeho trénerskej práci v Manchestri United počítačová hra Football Manager. "," dodal.- V Turecku zaregistrovali futbalový klub so znakom kancelárie prezidenta krajiny Recepa Tayyipa Erdogana. klub s názvom Cumhurbaskanligi Spor má v znaku 16-ramennú hviezdu. Tento symbol sa používa iba pri oficiálnych návštevách.- Ruský futbalista Pavel Mamajev strelil v jednom zápase sedem gólov, najviac v kariére. Zrejme však nečakal, že sa mu to podarí na väzenskej pôde. Tridsaťročný stredopoliar je od novembra vo väzbe, kde čaká na súd za napadnutie a výtržníctvo. Svoje gólové maximum dosiahol v špeciálnom valentínskom zápase šesť na šesť. Mamajev odohral jeden polčas v každom tíme, ktoré boli zložené z väzňov. Mamajev spoločne s reprezentačným kolegom Alexandrom Kokorinom, ktorý je tiež za mrežami, v októbri v Moskve pod vplyvom alkoholu vyprovokovali bitku. Napadli pritom vládnych úradníkov.Brazílsky futbalista Neymar počas rehabilitácie v rodnej krajine neopomenul karneval v Riu de Janeiro. Útočníka PSG odfotili na párty spoločne s priateľmi a miestnou rozhlasovou hviezdou Anitou. Zabávali sa až do rána a okolo piatej ich vyzdvihol taxík.- Petru Vlhovú sprevádzajú na podujatiach Svetového pohára lyžiarok rozsiahle davy fanúšikov, ktoré jej aj v zahraničí utvárajú takmer domácu atmosféru. Do susedného Česka ich na preteky v Špindlerovom Mlyne ich zavítalo tak veľa, že z charakteristiky vypadlo slovo "takmer" a slovenská reprezentantka sa odvďačila napínavým víťazstvom v obrovskom slalome. Podľa oficiálneho údaju o návštevnosti zavítalo do Špindlerovho Mlyna 8632 divákov, z ktorých aspoň polovicu tvorili priaznivci zo Slovenska. "," žartovala Vlhová. "" uviedla. Lyžiarsky areál Sv. Peter v Špindlerovom Mlyne sa tak mohol minimálne cez víkend premenovať na "Svätá Petra". Miestny moderátor ho zase premenoval na "Slovenský Mlyn".- Kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára oslávil 42. narodeniny a spoluhráči mu pripravili na tréningu prekvapenie. Slovenskému obrancovi zaspievali "Happy Birthday" a oslávenec od nich dostal aj narodeninovú tortu. Podľa trénera Brucea Cassidyho z nej však neochutnal vzhľadom na svoj zdravý životný štýl. "," uviedol kouč.- Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane by si v budúcnosti rád vyskúšal zámorskú ligu amerického futbalu NFL. Útočník Tottenhamu Hotspur je známy fanúšik New England Patriots a v rozhovore pre ESPN prezradil, že po kariére futbalistu určite zabojuje o príležitosť v NFL. Podľa jeho slov by chcel využiť skúsenosti a zahrať si na pozícii kickera. "" povedal.- Zahraniční futbalisti, ktorí chcú získať čínske občianstvo a na medzinárodnej úrovni reprezentovať krajinu, musia splniť oveľa náročnejšie podmienky ako v minulosti. Aby získali povolenie od tamojšieho futbalového zväzu, budú si musieť okrem iného naštudovať históriu komunistickej strany. Podľa novej smernice musia naturalizovaní hráči poznať základné dejiny krajiny, naučiť sa slová čínskej hymny, vedieť, ako vyzerá národná vlajka, národné symboly, poznať čínsku kultúru a aj históriu Komunistickej strany. Čína sa snaží regrutovať zahraničných futbalistov, ktorí by zvýšili úroveň tamojšieho ligového futbalu a mohli by potenciálne reprezentovať najľudnatejšiu krajinu sveta." Takto reagoval posledný nesporný šampión superťažkej hmotnostnej kategórie v boxe Lennox Lewis na to, že trojica držiteľov opaskov Brit Anthony Joshua (WBA, IBF, WBO), jeho krajan Tyson Fury (lineárny šampión) i Američan Deontay Wilder (WBC) sa medzi sebou tento rok nestretli. Kariéry boxerov sa však neriadia iba športovou stránkou a v tomto prípade vzďaľujú všetkých troch kontrakty s rôznymi vysielacími spoločnosťami. Joshua mal zmluvu s internetovou platformou DAZN, Fury s televíziou ESPN. Wilder mal jednozápasový kontrakt so Showtime. Vysielatelia si konkurujú a len neradi spolupracujú.- Banskobystrický zimný štadión sa po dvoch rokoch ponoril opäť do majstrovskej eufórie. "Baranom" sa podarilo získať premiérový i tretí titul v sérii na domácom štadióne, po čom nasledovali veľkolepé oslavy. Tie odštartovali hneď po záverečnom klaksóne, keď sa na ľad vyrútili všetci hráči a po slávnostnom odovzdaní medailí a majstrovskej trofeje sa rozbehli naplno. Šampanské striekalo neúnavne na všetky strany, za obeť padlo priamo tam vyše 50 fliaš, a všetci si chceli zapózovať s majstrovskou trofejou. To už boli na ľade okrem hráčov, trénerov, masérov, lekárov, kustódov, funkcionárov aj rodiny hokejistov s deťmi a taktiež množstvo fanúšikov. Z reproduktorov sa hrnuli oslavné piesne ako We Are The Champions od Queenu a hudba neprestávala hrať ani hodinu po zápase.- Pred odvetným stretnutím štvrťfinále futbalovej Európskej ligy medzi Eintrachtom Frankfurt a Benficou Lisabon zaujali dvaja fanúšikovia portugalského tímu. Rozhodli sa, že podstúpia výlet autom do Nemecka, aby podporili svoj klub, dorazili však do nesprávneho Frankfurtu. Dvojica sa po šestnásťhodinovej ceste ocitla na druhej strane Nemecka vo Frankfurte nad Odrou neďaleko poľských hraníc. Jeden z výletníkov Alvaro Oliveira dal úsmevnej príhode bodku, keď po príchode do "cieľa" zverejnil na instagrame víťazoslávnu fotku pred tabuľou označujúcou vstup do mesta. Ľudia na sociálnej sieti ich čoskoro upozornili na omyl. Napriek tomu sa však oddaní priaznivci nevzdali a podujali sa na viac než 600-kilometrovú cestu do dejiska zápasu - Frankfurtu nad Mohanom.- Americká tenistka Sloane Stephensová a futbalový reprezentant USA Jozy Altidore sa zasnúbili. Obaja boli priatelia od detstva, pár tvorili od roku 2016. Dvadsaťšesťročná Stephensová získala svoj jediný grandslamový titul na domácom US Open 2017. O tri roky starší Altidore hrá za FC Toronto v zámorskej Major League Soccer (MLS), za reprezentačný tím USA nastúpil v 110 dueloch a dal 41 gólov.- "," povedal tréner FC Liverpool Jürgen Klopp. Reagoval tak na fakt, že najlepšími kanoniermi Premier League za sezónu 2018/19 sa stali jeho zverenci Sadio Mane a Mohamed Salah a rovnako 22 gólov dal aj Pierre-Emerick Aubameyang z Arsenalu, ktorého Klopp viedol tri roky v Borussii Dortmund.- "," český hokejista Dominik Kubalík v dejisku MS po prehratom zápase s Ruskom.- "," povedal slovenský hokejista Adam Liška, ktorý odpovedal na otázku, či sa musel pred spoločným fotením tímu na MS v Košiciach dlho upravovať.- Hoci si mnohí myslia, že kus čiernej gumy pri hokejovom zápase nepotrebuje zvláštnu starostlivosť, opak je pravdou. Puky na MS v Košiciach a Bratislave vyžadujú špeciálnu starostlivosť a hoci to fanúšikovia nevnímajú, na ľade sa hrá vždy s čerstvým kusom, ktorý predtým naberal správnu teplotu v chladiacom boxe. Pozorné oko diváka má šancu zaznamenať, ako si rozhodcovia chodia každé dve minúty pre nový puk k časomeračom. Má to svoje dôvody. "," prezradil Andrej Jakubec, ktorý šéfoval boxu zapisovateľov na MS. Aj vďaka nemu tak na slovenskom šampionáte boli puky ako v bavlnke.- Tréner futbalistov bratislavského Slovana Martin Ševela bude mať na majstrovské oslavy minimálne dočasnú spomienku na vlastnom tele. Priamo na pódiu, kde si noví fortunaligoví šampióni preberali medaily a trofej, ho zverenci vystrihali "dohola". "" žartoval kouč. Po dvoch tituloch s Trenčínom (2014/2015, 2015/2016) oslavoval premiérový v Slovane a prvýkrát absolvoval aj takýto radikálny kadernícky zákrok: "."" otec Petry Vlhovej Igor po polovičnom Ironmane v rakúskom St. Pöltene, na ktorom štartoval takmer celý tím, okrem chorej Petry.- Dvojica fanúšikov v USA siahla hlboko do vrecka, aby videla zblízka štvrtý finálový duel zámorskej basketbalovej NBA medzi Golden State Warriors a Toronto Raptors. Za dve vstupenky na miesta pri palubovke zaplatili spolu rekordných 101.015 dolárov (90.000 eur). Ešte nikto nezaplatil viac pri kúpe prostredníctvom webu Warriors.- Chorvátsky futbalový tréner Branko Ivankovič si musel zobrať na výplatu kufor. Šampión iránskej ligy Persepolis Teherán mu totiž plánoval vyplatiť zostávajúcich 679-tisíc dolárov zo mzdy v hotovosti. Iránci totiž pre sankcie od USA nemôžu doplatiť mzdu svojmu koučovi bankovým prevodom. Sankcie uvalené na Irán v súvislosti so sporom o jeho jadrové plány takéto vysoké medzinárodné bankové transakcie vylučujú. Nie je známe, či Ivankovič naozaj odišiel z Teheránu s kufrom plným peňazí.- Stredopoliara alžírskej futbalovej reprezentácie Harisa Belkeblu vylúčili z tímu pre nadchádzajúci Africký pohár národov po tom, ako odhalil svoj zadok vo videu. Dvadsaťpäťročný hráč si natočil svoje pozadie a video uverejnil na sociálnej platforme Twitch, zatiaľ čo jeho tímový kolega Alexandre Oukidja hral videohru. "" reagoval Belkebla.- Hokejista Toronta Maple Leafs Auston Matthews sa stal tvárou populárnej videohry NHL 20. Jeho meno odhalil počas slávnostného udeľovania cien NHL obranca P.K.Subban, ktorý sa vynímal na predchádzajúcej verzii hry. Matthews sa pridal do prominentnej spoločnosti hráčov ako Connor McDavid, Martin Brodeur, či Mario Lemieux, ktorí sa na obale hry ocitli v minulosti." reagoval so slzami v očiach obranca Taneli Marjeta na skandovanie slovenských divákov: "Suomi, Suomi" v zaplnenej Steel Aréne po tom, čo Fínsko prehralo so Slovenskom finále MS v hokejbale. Zhruba šesťtisíc divákov odmenili skvelý výkon Fínov obrovským potleskom a skandovaním.- "," povedala prekvapená Zuzana Rehák-Štefečeková po nečakanom postupe do finále v trape žien na II. európskych hrách v Minsku. Kým jej súperky v kvalifikácii ešte naháňali asfaltových holubov na strelnici, ona si už balila kufre a chystala sa na cestu domov. "" Prekvapivý prienik do finálovej šestky nakoniec medailové ovocie nepriniesol. Zuzana Rehák-Štefečeková sa s poslednou individuálnou súťažou na dlhšiu dobu rozlúčila šiestym miestom.- Argentínski futbalisti mali nepokojnú noc, keď ich pred semifinálovým stretnutím Copa America s Brazíliou niekoľkokrát prebudila séria ohňostrojov. Tri vlny odpálili neznáme osoby v blízkosti hotela o štvrť na dve ráno. Hráčov Argentíny potom o pol siedmej ráno zobudili telefonáty z recepcie, o ktoré nikto nežiadal. Podobné "triky" sú v Južnej Amerike bežné pred kľúčovými zápasmi. Ako sa ukázalo sú aj účinné, keďže Argentína prehrala s Brazíliou 0:2 a nakoniec získala "len" bronzové medaily.- Populárna peruánska herečka Stephanie Cayová ponúkla futbalistom svojej krajiny nezvyčajnú motiváciu. V snahe pomôcť im k prebojovaniu sa do finále Copa America sľúbila, že vybozkáva každého hráča, ktorý sa zaslúži o postup. Prísľub horúcej odmeny priniesol svoje ovocie a Peru sa v skutočnosti dostalo do finále, keď vyradilo Chile (3:0). V boji o titul však nestačilo na Brazíliu (1:3).- "," spomínal kanadský hokejový brankár Marty Turco na spoločné pôsobenie s ruským obrancom Sergejom Zubovom. Toho v novembri uviedli do hokejovej Siene slávy v Toronte.- Taliansky futbalista Mario Balotelli sa opäť dostal do problémov. Kontroverzný útočník si momentálne hľadá klub a voľný čas si spestril stávkou s majiteľom baru v Neapole. Ponúkol mu dvetisíc eur, ak s mopedom vojde do mora. Muž súhlasil, vyzliekol sa a so svojím motocyklom naozaj skončil vo vode, kým si Balotelli celú udalosť nahrával na video. Jeho zverejnenie však zaujalo políciu, ktorá začala vyšetrovanie pre navádzanie a nelegálne stávkovanie.- Maďarské reprezentantky vo vodnom póle zničili vo svojom prvom zápase na 18. MS FINA v plaveckých športoch v juhokórejskom Gwandžu domácu reprezentáciu 64:0. Dosiahli tak najvyššie víťazstvo v histórii zápasov na svetových šampionátoch.- Švédsky hokejový útočník William Nylander si pred novou sezónou NHL zmenil číslo na drese. V uplynulej sezóne hral s 29-kou, teraz nosí číslo 88. Fanúšikom, ktorí vlastnia jeho dres, sľúbil, že prerábku čísla preplatí. Podmienka však bola, že svoje staré dresy musia priniesť do obchodu v Scotiabank Arene do 15. decembra. Cena za úpravu čísla na drese sa pohybuje od 65 do 100 dolárov v závislosti od technológie.Futbalisti Herthy Berlín mali v predsezónnom prípravnom kempe v rakúskom Stegersbachu nezvyčajnú úlohu. Všetci hráči vrátane slovenského reprezentanta Ondreja Dudu hľadali obrúčku, ktorú stratil Austrálčan Mathew Leckie. Uskutočnili sa dokonca dve pátracie akcie, no obe bezvýsledne. "" povedal chorvátsky kouč Ante Čovič.- Austrálsky tenista Nick Kyrgios má na okruhu ATP povesť kontroverzného hráča, po postupe do semifinále turnaja vo Washingtone však ukázal svoju vľúdnejšiu tvár. Po premenenom mečbale proti Slovákovi Norbertovi Gombosovi dal fanúšičke v hľadisku pusu za to, že mu dobre poradila, kam má umiestniť svoje podanie. Za stavu 5:3 a 40:15 ukončil Kyrgios zápas 19. esom.- Amerického basketbalistu D. J. Coopera prichytili pri porušení antidopingových pravidiel naozaj veľmi kurióznym spôsobom. Bývalý hráč AS Monaco poskytol vzorku moču a tá odhalila nečakaný fakt. Test ukázal, že Cooper je tehotný. Nešlo však o anomáliu, 28-ročný rozohrávač vymenil vzorku za výlučok svojej priateľky. Za porušenie pravidiel ho Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) potrestala zákazom činnosti na dva roky.- Brit Neil Campbell sa stal oficiálne najrýchlejšie jazdiacim mužom na bicykli v histórii. Nový rekord stanovil na ranveji letiska v Elvingtone, keď sa na stroji vyrobenom na zakázku nechal na špeciálnej konštrukcii ťahať automobilom Porsche Cayenne, aby získal rýchlosť. Následne už musel absolvovať 200-metrový úsek bez pomoci, aby mu zápis s hodnotou 280,557 km/h uznali. Campbell prekonal 24 rokov starý rekord Holanďana Freda Rompelberga, ktorý šiel rýchlosťou 268,6 km/h.- Bývalý anglický reprezentant Andy Carroll priznal, že v minulosti vo voľnom čase futbal vôbec nesledoval a radšej si večer vyrazil s kamarátmi do ulíc. Keď v roku 2011 prišiel ako veľká hviezda z Newcastlu do Liverpoolu, vôbec nevedel, kto je Luis Suarez a musel použiť Google, aby zistil, kto je jeho nový spoluhráč v útoku. "V" priznal Carroll.Netradičným spôsobom sa rozhodli namotivovať futbalistov Crvenej zvezdy Belehrad pred odvetou play off LM proti Young Boys Bern ich ultras fanúšikovia. Pred štadiónom zaparkovali autentický tank, ktorým sa bojovalo v 90-tych rokoch v občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Vyradený bojový tank vyobrazoval podľa fanúšikov ich klubový slogan "Mašina sa rozbehla". Severná časť Štadióna Rajka Mitiča je rezervovaná najvášnivejším fanúšikom Crvenej zvezdy, známym ako Delije. Ich čin vyvolal ostrú reakciu od susedného Chorvátska, ktoré bojovalo v občianskej vojne v bývalej Juhoslávii o svoju nezávislosť.- Televízne zábery z cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa 2019 sa dostali do pozornosti miestnej polície. Počas priameho prenosu z ôsmej etapy totiž odhalili marihuanovú plantáž. Pri phľade z vrtuľníka bolo vidieť rastliny na streche jedného z domov. Video sa rýchlo šírilo prostredníctvom internetu a španielska polícia na jeho základe našla na streche asi 40 rastlín marihuany.- Štart zápasu kvalifikácie EURO 2020 medzi domácim Francúzskom a Albánskom museli o niekoľko minút posunúť po tom, čo organizátori zahrali hosťom nesprávnu hymnu. Albáncom zahrali pred výkopom hymnu Andorry a tí nechceli nastúpiť na duel, kým nebudú počuť tú svoju. Ďalšie faux pas prišlo následne, keď sa hlásateľ na štadióne ospravedlnil za chybu "arménskym fanúšikom". Hneď ako si to uvedomil, opravil sa. Následne zaznela už správna hymna a duel sa mohol začať.- Ruský účastník Vyššej hokejovej ligy Ižstal Iževsk vymyslel kurióznu odmenu pre svojho najlepšieho hráča zápasu. Klub sídli v meste, ktoré preslávila produkcia ikonickej útočnej pušky AK-47, a práve táto zbraň je odmena pre miestneho hokejistu s honorom najlepšieho hráča duelu. Tím však má k dispozícii iba jeden putovný kus. Ako prvý dostal netradičnú cenu brankár Saveľ Kononov. Nápad sa stretol s pozitívnou odozvou, kapitán tímu Anton Kočurov zažartoval, či si môžu aj zastrieľať, ocenený Kononov so smiechom odpovedal, že slabé výkony môžu spraviť terč zo samotných hráčov. "" opýtal sa jeden z hráčov. "," vyriešil problém tréner Ramil Saifullin.- Japonský futbalista Keisuke Honda sa ponúkol Manchestru United. "," napísal 33-ročný Honda vo svojom príspevku na twitter. Japonec si po májovom odchode z austrálskeho tímu Melbourne Victory hľadal klub v Európe. Pôsobenie na starom kontinente mu má zabezpečiť nomináciu na nadchádzajúce olympijské hry, ktoré sa uskutočnia budúci rok v jeho domovine. Medzičasom si už našiel zamestnávateľa a hráva za holandský Vitesse Arnhem.- "," reagoval šéftréner slovenských atlétov Martin Pupiš na organizáciu MS v Dauhe, kde sa súťaže začínali vo večerných hodinách.- Ani najväčšie atletické hviezdy sa na vrcholných podujatiach neprejavujú hviezdnymi maniermi. Slovenský reprezentant Marcel Lomnický cestoval na tréning aj z neho v spoločnosti francúzskeho šprintéra Christophea Lemaitrea, ktorý má na konte dve medaily z olympijských hier i majstrovstiev sveta či štyri tituly európskeho šampióna. A v Dauhe to nebolo prvýkrát, keď členovia slovenského tímu natrafili na rovnaký "spoj" ako VIP športovci, ktorí však nevyužívajú žiadnu VIP prepravu. "," uviedol šéftréner Martin Pupiš.- Podobu najprestížnejšej časti Paríža dotvára od októbra aj tvár najdrahšieho futbalistu na svete. Skulptúru s podobizňou Brazílčana Neymara, hráča Paríža Saint Germain, osadili v blízkosti Champs-Elysées, na Avenue George V, bulvári plnom luxusných butikov.- Ruský hokejový brankár Sergej Bobrovskij sa odvďačil spoluhráčovi z Floridy Panthers Frankovi Vatranovi. Ten pred príchodom Rusa na Floridu nosil na drese číslo 72, no rovnaké číslo obľubuje aj Bobrovskij. Vatrano mu pred sezónou cez sociálnu sieť odkázal, že mu číslo prenechá za hodinky značky Rolex a večeru, ruský brankár jeho želanie vypočul. Spoluhráčovi sa za prenechanie obľúbeného čísla naozaj odvďačil Rolexkami, škatuľou jedla z McDonaldu a fľašou vína.- Zápas 8. kola tureckej ligy medzi Konyasporom a Malatyasporom sa začal veľmi nešťastne pre domáceho brankára Serkena Kirintiliho. Ten už v 13. sekunde videl červenú kartu a stal sa najrýchlejšie vylúčeným hráčom v histórii súťaže. Výkop mali domáci futbalisti, následne loptu ihneď získali hostia. Jeden z nich poslal dlhý pas na svojho spoluhráča, Kirintili zareagoval vybehnutím. Neuvedomil si však, že stojí mimo šestnástky a loptu chytil do rúk. Bez toho, aby sa pozrel na rozhodcu, dal si dolu rukavice a odišiel do šatne. Oslabení domáci napokon podľahli Malatyasporu 0:2, Kirintili sa neskôr na sociálnej sieti ospravedlnil fanúšikom.- Dvaja fanúšikovia FC Liverpool tak skoro nezabudnú na výlet, počas ktorého mali ísť povzbudiť svoj tím na zápas 3. kola Ligy majstrov v belgickom Genku. Ocitli sa totiž v inom belgickom meste - Gente. Obe mestá delí asi 150 km. Obaja si zakúpili lístky do Genku vopred, Liverpool v zápase triumfoval 4:1. Priaznivci "The Reds" však zápas sledovali v írskej krčme v Gente. Celý výlet stál oboch Angličanov asi 233 eur na osobu, za jeden lístok na futbal zaplatili 74 eur.- Dres hviezdy amerického futbalu Toma Bradyho patrí v zámorí k najcennejším športovým memorabíliám. O vzácny suvenír jedného z najlepších rozohrávačov v histórii NFL mal záujem aj 33-ročný Zanini Cineus, ktorý však na jeho získanie nezvolil najvhodnejší spôsob. Počas návštevy Siene slávy New England Patriots, ktorá je v ich domovskom Gillette Stadium, ho ukradol. Cineus sa však z koristi dlho netešil, hneď na parkovisku ho zadržala ochranka v spolupráci s miestnou políciou. Dokazovanie činu zrejme nebude príliš zložité, zlodej mal totiž dres na sebe počas zatýkania, navyše uňho objavili aj ďalšie predmety zo zbierky.- Maďarský futbalista Ádám Szalai, ktorý hráva za nemecký Mainz, musel vo svojej vlasti zaplatiť pokutu 100 eur. Počas jazdy na elektrickom skútri ho zastavili policajti a 31-ročný útočník nafúkal 0,1 promile. Klub informoval, že incident nebude mať žiadne následky. Szalai si dal údajne pohár vína. Podľa zákonov v Maďarsku príde vodič o preukaz až v prípade, keď nafúka 0,2 promile.- Hokejisti Admiralu Vladivostok mali na tréningu netradičnú spoločnosť. Spolu s hráčmi totiž v posilňovni pod taktovkou trénera Nikolaja Pronina cvičila aj mačka. Nezvyčajné dobrodružstvo sa zrodilo na letisku Šeremetevo v Moskve. Cestujúci Michal Galin išiel z hlavného mesta Lotyšska Rigy do Vladivostoku, ale pri prestupe v Moskve nastali problémy. Pracovníci mu totiž neumožnili vstúpiť na palubu s kocúrom Viktorom, ktorý vážil vyše 10 kíl, čo je proti predpisom leteckej spoločnosti. Aeroflot umožňuje mať u seba príručnú batožinu do 8 kilogramov. "", uviedol. Galin napokon vyriešil situáciu veľmi kuriózne, kocúra použil ako kožunu okolo krku a do lietadla ho napokon pustili. O celej veci sa neskôr dozvedeli aj v klube Admiral Vladivostok. Majiteľ kocúra dostal pozvanie na tréning, aby mu pomohli s nadváhou. "V."- Bieloruský útočník z tímu Dinamo Minsk Viačeslav Greckij je nečakaný líder v hlasovaní fanúšikov do nominácie na Zápas hviezd Kontinentálnej hokejovej ligy. Dvadsaťdvaročný hokejista s priezviskom pripomínajúcim legendárneho Waynea Gretzkého sa skvelou produktivitou, akú mal Gretzky, nemôže pochváliť. Na drese síce nosí číslo 99, rovnako ako slávny Kanaďan, ale vo svojej premiérovej sezóne v KHL zatiaľ v 10 zápasoch nezískal ani bod.- Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová už našla meno pre živú trofej za víťazstvo v pretekoch Svetového pohára v Levi. Vo fínskom stredisku prekonala rekord Ingemara Stenmarka v počte slalomových triumfov a tak sa rozhodla, že soba bude volať krstným menom švédskej legendy. "."- "" vyhlásil kanadský hokejový útočník Kris Versteeg, ktorý koncom novembra posilnil Nitru.Slovenský hokejista Zdeno Chára a kapitán Bostonu Bruins nie je iba osobnosťou v kabíne, ale príkladne sa angažuje i v komunite. Aj tento rok dodržal tradíciu a na Deň vďakyvzdania navštívil miestnych hasičov, ktorým poďakoval za službu obyvateľom Bostonu. Chára im doniesol niekoľko koláčov z obľúbenej reštaurácie. Potom zamieril do miestnych komunitných centier, v ktorých ľuďom bez domova rozdal dovedna 400 koláčov. Počas "turné" sa tiež podujal na porciovanie moriaka, spoločne so starostom Bostonu Martym Walshom a náčelníkom poOveľa radšej dávam, ako dostávam. Tieto činnosti ma neskutočne napĺňajú," uviedol.– Bratislavský rodák Lukáš Hrádecký vychytal v Bayeru Leverkusen na pôde Bayernu Mníchov (2:1), pričom časť zápasu odohral s výrazným hendikepom. V prvom polčase totiž stratil kontaktnú šošovku a až do druhého si nasadil novú, napriek tomu v dueli s úradujúcim majstrom inkasoval iba raz. "," žartoval po zápase Hrádecky, ktorý reprezentuje Fínsko.Bývalý nemecký reprezentant Mario Gomez dosiahol cez víkend v druhej nemeckej Bundeslige gólový hetrik, ani jeden z troch zásahov mu ale rozhodca po konzultácii s VAR neuznal. Všetky boli z "centimetrových" ofsajdov. "Tento systém je momentálne úplne nanič. Pre nás útočníkov je VAR jedna katastrofa," povedal Gomez. Útočník Stuttgartu sa predčasne tešil v 10., 45.+3 a 71. minúte, jeho tím napokon v Sandhausene prehral 1:2.- Fanúšikovia hokejového klubu Hershey Bears sa postarali o nový svetový rekord. Počas domáceho zápasu v zámorskej AHL s Hartfordom Wolf Pack (4:3 pp) zahádzali ľadovú plochu 45.650 plyšovými medvedíkmi a ďalšími hračkami, čím vylepšili vlastný rekord (34.798) z minulého roka. Svedkom unikátnej udalosti bol aj slovenský obranca v službách Hershey Martin Fehérváry. Stalo sa tak v rámci charitatívnej akcie s názvom CommunityAid Teddy Bear Toss. Plyšové medvedíky boli určené na dobročinné účely, poputujú do 40 miestnych organizácií ako sú školy, detské kluby a kostoly.- "," povedal Peter Sagan na tému konca svojho kariéry.