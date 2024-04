Športový svet smúti, vo veku 54 rokov zomrel legendárny zápasník sumo

Posledné dni strávil v nemocnici

Velikán vo svete sumo

11.4.2024 (SITA.sk) - Fanúšikovia japonského bojového umenia sumo smútia, vo veku 54 rokov totiž odišla na večnosť legenda tohto športu Akebono Taro . Rodák z Havajských ostrovov bol prvým zápasníkom narodeným v zahraničí, ktorý dosiahol úroveň jokozuna, čiže veľkého japonského šampióna.Informáciu o úmrtí potvrdila jeho manželka Christine mailom, ktorý zaslala redakcii AP s tým, že jej manžel zomrel ešte v priebehu minulého týždňa.„So smútkom oznamujeme, že Akebono Taro zomrel na zlyhanie srdca začiatkom apríla. Počas posledných dní života dostával starostlivosť v nemocnici v Tokiu. Musela som sa starať o osobné záležitosti, ktoré bolo potrebné urobiť pred verejným oznámením smrti môjho manžela," uvádza sa v správe vdovy. Slávny Akebono mal s manželkou Christine troch potomkov - dcéru a dvoch synov.Akebono vyrastal na úpätí hory Koolau v blízkosti Honululu. Pred vstupom do sveta sumo využíval civilné meno Chad George Ha'aheo Rowan. V osemdesiatych rokoch sa presťahoval do Japonska, kde sa začal venovať sumu. V roku 1993 sa stal po prvý raz víťazom veľkého šampionátu.Na vrchole kariéry ho považovali za jednu z najvýraznejších postáv tohto tradičného japonského športu. Vážil 221 kilogramov a meral 203 centimetrov. Akebono bol 11-násobným víťazom veľkého turnaja a v roku 2001 odišiel do športového dôchodku.Úprimnú sústrasť pozostalej rodine vyjadril aj veľvyslanec Spojených štátov amerických v Japonsku Rahm Emanuel.„Bol som hlboko zarmútený, keď som sa dozvedel o smrti Akebona, velikána vo svete sumo, hrdého Havajčana a muža, ktorý bol stelesnením mostu medzi Spojenými štátmi a Japonskom," napísal v príspevku na platforme X.