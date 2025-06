Športujete a inšpirujete k tomu aj okolie? Zapojte sa do grantového programu o. z. BILLA ľuďom a získajte finančnú a potravinovú podporu!

Športom k aktívnemu Slovensku

Lyžovanie, beh, mladé futbalové talenty, profesionálna futbalová liga, ale aj splavy a turistika. Spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom patria medzi najvýraznejších podporovateľov športu a pohybu na Slovensku, a svoje aktivity opäť rozširujú – tentoraz do lokálnych komunít v mestách a obciach, kde sa nachádzajú predajne BILLA. V novom grantovom programe ŠportujTE pre zdravie hľadajú zanietené organizácie, kluby či školy, ktoré vo svojom okolí rozvíjajú šport a pohyb. "Keďže podpora športu a zdravého životného štýlu je u nás v BILLA dôležitá, hľadali sme ďalšie možnosti, ako ešte viac motivovať ľudí k pravidelnému pohybu a udržiavaniu dobrej fyzickej i psychickej kondície. Preto sme otvorili grantový program ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE, ktorého cieľom je podporiť šport na tej najlokálnejšej úrovni. Zlepšíme tak napríklad rôzne typy športovísk v slovenských mestách a na vidieku, zabezpečíme pravidelné tréningy detí i dospelých a zároveň spojíme miestnych obyvateľov v živom, energickom trávení voľného času," povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka v BILLA Slovensko.V novom grantovom programe ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE o. z. BILLA ľuďom celkovo podporí 16 vybraných projektov, ktoré si prerozdelia lákavú sumu 20 000 eur. Prihlásiť sa môžu športové kluby, mestá, obce či centrá voľného času, ktoré pôsobia v lokalitách, kde sa nachádzajú predajne BILLA. Grantový program im pomôže s podporou športových podujatí a aktivít, rozvojom rekreačného a výkonnostného športu a rovnako s pravidelnými tréningami a záujmovou činnosťou. "V praxi to znamená, že vám napríklad prispejeme na organizáciu športového tábora, prenájom ľadovej plochy či tanečnej sály, nakúpime športový výstroj alebo materiálne zaistíme turnaje a preteky. Jednotlivé projekty môžu získať finančnú podporu až do výšky 1250 eur, pričom 250 eur z tejto sumy dostane žiadateľ ako potravinovú kartu na nákup občerstvenia v predajniach BILLA," vysvetlila Jana Gregorovičová.Inšpirujete aj vy svoju komunitu k športu a máte v meste či obci predajňu BILLA? Do grantového programu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE sa zapojte kliknutím sem . Následne vyplňte prihlasovací formulár a ten zašlite na granty@billa.sk s predmetom e-mailu "Športujte pre zdravie". Čas na prihlásenie sa máte do 13. 7. 2025, víťazné projekty budú oznámené do 25. 7. 2025. Športu zdar!