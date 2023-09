Spory rodičov o deti na súdoch potrebovali radikálnu zmenu, tvrdí Nadácie Zastavme korupciu. K cieľu však ešte vedie dlhá cesta

Podozrenie na nezákonný postup

12.9.2023 (SITA.sk) - Spory rodičov o deti na súdoch potrebovali radikálnu zmenu. Na utorkovej tlačovej besede to uviedla Nadácia Zastavme Korupciu s tým, že v roku 2019 až 2020 sa na nich postupne začali obracať rodičia s tým, že majú podozrenie na nezákonný postup v ich konaniach na súdoch či korupciu.Ako uviedla Xénia Makarová z nadácie Zastavme korupciu, po preštudovaní výsledkov prípadov zistili, že systém má medzery. A sú živnou pôdou pre to, aby sa mohli neprimerane predlžovať súdne konania na súdoch, sú živnou pôdou aj pre korupciu a umožňujú tiež účelovo blokovať dieťa od druhého rodiča.Nadácia sa tejto téme venovala užroky dozadu. Vtedy upozornila, ženespokojných rodičov sa obracali na súdy, pretože napriek súdnemu verdiktu sa nemohli dostať k svojim deťom.„Prísnejšia legislatíva, špecializácia sudcov a súdov aj nový prístup riešenia rodičovských sporov o deti na súdoch po celom Slovensku. To všetko sa zmenilo za tri roky, aby spory o deti prebiehali rýchlejšie, transparentnejšie a s menšími emóciami," uviedla nadácia, ktorá spolu s ministerstvom spravodlivosti zhodnotila, či sa podarilo odstrániť systémové nedostatky, ktoré často viedli k obchádzajú súdnych rozhodnutí aj korupcii.„Súdy na Slovensku ročne rozhodujú v zhruba deväťtisíc prípadoch o zverení maloletých. Každý šiesty súdny spor o deti už končí dohodou rodičov, čo je rýchlejšia a stabilnejšia cesta pre maloletých. Umožnilo to rozšírenie multidisciplinárneho modelu riešenia sporov o deti po súdoch na celom Slovensku. Ide o jednu zo zmien, ktorú za posledné tri roky pre túto oblasť prijalo ministerstvo spravodlivosti," uviedla nadácia.Ako zhodnotila sudkyňa Eva Farkašová , v rodinnoprávnej agende sa za posledné roky udialo viacero pozitívnych zmien. „Multidisciplinárny prístup a funkcia vyššieho súdneho úradníka koordinátora a psychológa na súde je len jednou z nich. Okrem toho ministerstvo v rámci projektu pripravuje aj metodiky na takzvané ‚tabuľkové výživné‘ či na posilnenie participačných práv detí," doplnila Farkašová s tým, že najdôležitejšia je premena rodičov v konflikte na rodičov, ktorí spolupracujú počas súdneho konania. Zuzana Vasičák Očenášová z Nadácie Zastavme korupciu doplnila, že cieľom je najlepší záujem maloletého, a to je vytvorenie priestoru pre dlhodobú spoluprácu rodičov. „Zrýchlenie konania je skvelou správou, nie však, ak rýchlosť je na úkor kvality dohody, a teda aj samotného maloletého,” podotkla Očenášová.Nadácia zhodnotila, že k cieľu vedie ešte dlhá cesta a výzvy čakajú aj nové vedenie rezortu spravodlivosti, ktoré bude podľa nadácie musieť pracovať aj s ministerstvom práce . „Práve pod neho spadajú kolízni pracovníci a ďalšie profesie, ktoré sú nevyhnutné na lepšie hájenie práv maloletých pred súdom," uzavrela Makarová.