Spôsob Drličkovho odvolania znižuje úroveň slovenskej politickej kultúry, Šimkovičová argumentuje jeho prostorekosťou

Ministerka argumentuje Drličkovou prostorekosťou

Skúškou bude výber nového šéfa SND

10.8.2024 (SITA.sk) - Spôsob odvolania šéfa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku v réžii ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) posúva úroveň slovenskej politickej kultúry opäť o poschodie nižšie. Tvrdí to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) „Prispela k tomu nielen delegácia „úradníčky ministerstva s dvoma 100-kilovými chlapmi, ktorá vraj Drličkovi s odvolacím dekrétom zazvonila ráno pri dverách, ale aj komunikácia ministerstva. Šimkovičová sa celé hodiny neunúvala odvolanému riaditeľovi, členom SND ani verejnosti vysvetliť dôvody svojho rozhodnutia, médiá dopĺňali do článkov jej stanovisko až podvečer z ministerkinho statusu na ruskej sieti Telegram,“ uviedla TIS na sociálnej sieti. Ministerstvo kultúry vydalo podvečer aj tlačovú správu, kde sa k dôvodom odvolania vyjadrilo.Rozpaky podľa TIS vyvoláva aj samotné stanovisko, v ktorom ministerka argumentuje napríklad aj Drličkovou dávnejšou prostorekosťou, za ktorú už bol v minulom období odvolaný a po ospravedlnení opäť zvíťazil vo výberovom konaní. Drličku viní aj z manažérskych zlyhaní, podľa jeho slov však žiadosti o komunikáciu ku konkrétnym výhradám opakovane ministerka ignorovala.„V Transparency máme od nekritického postoja k Drličkovi, aký občas vnímame v časti kultúrnej obce a slovenských médií, ďaleko. Za problematickú sme považovali už jeho nomináciu vzhľadom na jeho rolu pri spornej zákazke na otvárací koncert v kauze slovenského predsedníctva v Rade EÚ, výhrady sme mali aj k opakovanému výberovému konaniu za predošlej vlády,“ uviedla TIS s dodatkom, že výberové konanie síce sčasti prebehlo pred zrakmi verejnosti, komisia aj s jeho podporovateľmi ho však napokon odporučila bez akéhokoľvek bližšieho vysvetlenia.„Ak však budeme na Slovensku odvolávať skúsených top manažérov „na Šimkovičovú“, ako sme to videli pri RTVS Bibiane , teraz v SND, ale aj v ďalších rezortoch, nikoho iného ako politických trafikantov vo verejných inštitúciách nadlho neuvidíme. Ďalšou skúškou tejto reality bude už čoskoro práve výber nového šéfa SND,“ pripomenula TIS.