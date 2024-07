Spot spoločnosti Tipsport „Stačí len začať“ porušuje etický kódex reklamnej praxe

Porušenie kódexov pri spôsobe komunikácie

Orgán etickej samoregulácie

16.7.2024 (SITA.sk) - Spot „Stačí len začať“ od spoločnosti Tipsport.sk je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a Kódexu zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier v Slovenskej republike. Skonštatovala to Arbitrážna komisia Rady pre reklamu s tým, že reklama, ktorá podnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách, je neprípustná.„Komisia dospela k názoru, že reklama „Stačí len začať“, spôsobom, ako je spracovaná, zľahčuje negatívne dopady a riziká hazardu a podnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách, a to bez ohľadu na to, že reklama správne obsahuje aj text upozorňujúci na tieto riziká, ktorý je ale vzhľadom na celkové komunikačné posolstvo a dej reklamy minoritný a jeho uvedenie samé o sebe nezabezpečuje, že je reklama etická,“ informovala rada.Vo vzťahu k použitiu tvrdenia „Stačí len začať“ v kombinácii s tvrdením „jedno Ti môžeme zaručiť, že si to užiješ“ komisia Rady pre reklamu zastáva názor, že sú použité v rozpore s princípom „uváženej účasti na hazardných hrách“, bez ohľadu nato, či je skutočným recipientom reklamy maloletá alebo dospelá osoba. Zároveň arbitrážna komisia konštatovala porušenie kódexov aj pri spôsobe komunikácie peňažného bonusu.„V reklame nie sú uvedené podmienky, ktoré súvisia s vykonaním stávok či skutočnosťou, že tento benefit je pripísaný na účet stávkujúceho nie vo forme eur, ale vo forme tzv. netov. Zo spôsobu, ako je benefit v reklame prezentovaný, vyplýva, že jedinou podmienkou jeho získania je registrácia, po uskutočnení ktorej účastník získa sumu 30 eur, čo však vzhľadom na vyššie uvedené nie je pravda,“ uviedla rada.Komisia je preto toho názoru, že reklama sprostredkúva podstatné informácie o bonuse nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým a nevhodným spôsobom, čím porušuje články Etického kódexu reklamnej praxe a rovnako tak aj Kódexu zodpovednej reklamy, ktorý kladie podmienky na zvýšenú ochranu spotrebiteľov pri uvádzaní konkrétnej hodnoty ponuky, v danom prípade získanie 30 eur navyše.Rada pre reklamu je orgán etickej samoregulácie, ktorej hlavným cieľom je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, pravdivá a etická reklama.