Spotify pripravuje podcasty so superhrdinami a zločincami, chce viac fanúšikov fiktívnych svetov

20.6.2020 - Služba Spotify pripravuje podcasty, do ktorých zapojí superhrdinov aj zločincov z dielne spoločností Warner Bros. a DC Comics. Zatiaľ nie je známe, ktoré postavy majú na mysli, no v ponuke majú napríklad Batmana, Supermana či Wonder Woman. Sumu, na ktorej sa dohodli, neprezradili.Joseph Evans z Enders Analysis vyhlásil, že firma DC Comics má bohatú ponuku, čo pre Spotify znamená, že už má "pripravené publikum". Poznamenal tiež, že načasovanie "vyzerá dobre". "Ak by to nespravil Spotify, spravil by to niekto iný. Spotify sa pritom snaží o prvenstvo spomedzi podcastových platforiem, aj keď to stojí veľa peňazí," dodal.Nové podcasty budú dostupné pre všetkých používateľov platformy. Podľa Evansa nový projekt prispeje k "nadšeniu a získaniu viac fanúšikov fiktívnych svetov" z dielne DC, pričom Spotify získa aj viac poslucháčov.Firma v stredu oznámila, že produkuje podcasty s Kim Kardashian West. V máji so spoločnosťou podpísal zmluvu Joe Rogan, čo znamená, že jeho podcast The Joe Rogan Experience už nebude dostupný na iných platformách. Dohoda na niekoľko rokov mu priniesla 100 miliónov dolárov, informoval o tom Wall Street Journal.