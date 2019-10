Spotreba sa v lete presunula z maloobchodu do reštaurácií a hotelov

Na archívnej snímke Ľubomír Koršňák. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Spotreba sa v lete presunula z maloobchodu viac do reštaurácií a hotelov. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k augustovým tržbám v maloobchode.Slovenskému maloobchodu sa podľa neho ani v auguste nedarilo.upozornil. Medziročný prepad tržieb v auguste síce mierne zvýraznil nižší počet pracovných dní (oproti minuloročnému augustu o 1 pracovný deň), stále však platí, že tržby slovenských obchodníkov úplne nekorešpondujú s pretrvávajúcim rastom príjmov domácností.Výraznejší pokles tržieb vykázal aj v auguste podľa Koršňáka najmä potravinový segment, ktorý by mal byť aspoň teoreticky stabilnejším zo segmentov, respektíve menej citlivým na zmenu kúpyschopného dopytu. Pokles tržieb z predaja potravín by mohol potvrdzovať hypotézu o presune časti tržieb do dovoleniek (reštaurácií). Naďalej pritom platí, že klesajú tržby najmä v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín, teda vo veľkých obchodných reťazcoch, v auguste medziročne o 5,3 %.dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej spotrebiteľská dôvera a sentiment v maloobchode sa v auguste mierne oslabili, ale celkovo ostávajú na slušných úrovniach.doplnila Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar v auguste 2019 medzimesačne klesli v maloobchode o 0,3 %. V maloobchode tržby medziročne klesali tretí mesiac po sebe, oproti augustu 2018 sa znížili o 2,9 %.