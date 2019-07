Spotrebitelia budú môcť nakupovať slovenské plodiny stabilnejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júla (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila výzvu na skladovacie kapacity pre plodiny špeciálnej rastlinnej výroby. V rámci tohto opatrenia podporí agrorezort slovenských poľnohospodárov z Programu rozvoja vidieka (PRV) sumou 15 miliónov eur. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).V rámci výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu skladovacích kapacít sú oprávnené len investície súvisiace so skladovaním plodín špeciálnej rastlinnej výroby mierneho pásma, uvedených v prílohe výzvy. Okrem už spomenutých plodín ide napríklad o zemiaky, kapustu, cibuľu, mrkvu, karfiol, brokolicu, šalát, zeler, petržlen, reďkovku, kukuricu cukrovú či tekvice. Z ovocia sú to napríklad hrušky, slivky, ringloty, broskyne, čerešne, višne či ríbezle. Súčasťou výstavby skladu môže byť aj výstavba bezprostredných vonkajších plôch, týkajúcich sa skladu a prípadné riešenie energetického hospodárstva, bezprostredne súvisiaceho s prevádzkou skladu.povedal Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.Zapojiť sa do nej podľa Kožucha môžu fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe – pestovatelia plodín špeciálnej rastlinnej výroby. Indikatívna výška finančných prostriedkov vo výzve je 15 miliónov eur. Podávať a prijímať samotné žiadosti o nenávratný finančný príspevok na PPA bude možné od 1. do 17. októbra 2019. Všetky informácie k výzve sú na: https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-c-41-prv-2019-pre-podopatrenie-4-1 -oblast-skladovacie-kapacity-a-pozberova-uprava/9191