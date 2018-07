Spotrebiteľské ceny v Taliansku rástli slabším tempom, než očakávali

Na snímke muž prechádza blízko Kolosea. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 17. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Taliansku zrýchlili v júni tempo rastu, nie však do takej miery, ako sa pôvodne predpokladalo. Ukázali to v utorok zverejnené revidované údaje talianskeho štatistického úradu Istat.Spotrebiteľské ceny v Taliansku vzrástli minulý mesiac medziročne o 1,3 % a zrýchlili tak tempo rastu. V máji rast dosiahol 1 %. Rýchly odhad však uvádzal rast cien o 1,4 %.Najviac sa pod zrýchlenie inflácie podpísali ceny energií a potravín. To potvrdzujú údaje o jadrovej inflácii, ktorá nezahrňuje nestabilné ceny energií a potravín. Tá zotrvala v júni na májovej úrovni 0,8 %.Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny zvýšili v júni o 0,2 %. Aj v tomto prípade sa miera inflácie mierne spomalila, keď v máji spotrebiteľské ceny vzrástli o 0,3 %.