Spoznajte 6 turistických regiónov Dolného Rakúska, ktoré sa oplatí vidieť

27.8.2024 (SITA.sk) -Nádherná krajina okolo majestátneho vrchu Ötscher – dominanty regiónu Mostviertel – vás pozýva nielen na turistiku, ale aj na vzrušujúce objavovanie. V najväčšej dolnorakúskej prírodnej rezervácii Ötscher-Tormäuer s rozlohou 170 km2 (s priľahlým okolím ešte viac) máte na výber veľa možností ponoriť sa do pôsobivého sveta hôr. Rozsiahle lesy a široké horské pastviny tvoria takmer posvätné spojenectvo a turisti môžu obdivovať nádhernú alpskú flóru a faunu, kam len oko dovidí. A ktoré túry odporúčame?- na chatu Ybbstalerhütte a na Dürrenstein - Trvanie: 5:45 h, Stúpanie: 1.264 m, náročné- po hrebeni Rauher Kamm až na Ötscher - Trvanie: 6:30 h, Stúpanie: 1.046 m, náročné- na chatu Anna-Alm - Trvanie: 1:15 h, Stúpanie: 408 m, stredne náročné- rokliny v pohorí Ötscher - Trvanie: 3:30 h, Stúpanie: 328 m, stredne náročné- od jazera Erlaufsee na GemeindealpeTrvanie - 3:50 h, Stúpanie: 840 m, stredne náročnéTento úsek je výnimočný najmä pozoruhodnou koncentráciou zrúcanín, kláštorov a hradov, ako aj prírodných pamiatok. 73-kilometrová trasa spája tri etapy na severnej strane Dunaja s dvoma etapami na južnej strane, ktoré sú zároveň oboma koncami turistickej trasy Welterbesteig.Vďaka trom dopravným spojeniam kompou cez Dunaj a viacerým variantom jej absolvovania je turistická trasa Welterbesteig Wachau, ktorá sa tiahne v celkovej dĺžke 180 km, mimoriadne flexibilnou diaľkovou turistickou trasou.Predstavujeme vám tie najkrajšie etapy pravdepodobne najpôsobivejšej vysokohorskej turistickej trasy pozdĺž toku Dunaj:- túra z Kremsu do Dürnsteinu - Trvanie: 4:30 h, Stúpanie: 385 m, nenáročná- Dürnstein – Weißenkirchen - Trvanie: 6:00 h, Stúpanie: 625 m. stredne náročné- Weißenkirchen – Spitz - Trvanie: 3:30 h, Stúpanie: 429 m, stredne náročné- Hofarnsdorf – Aggsbach Dorf - Trvanie: 5:15 h, Stúpanie: 665 m, stredne náročné- Aggsbach Dorf – Melk - Trvanie: 6:00 h, Stúpanie: 513 m, stredne náročné300 kilometrov a takmer 11 000 výškových metrov: Diaľková turistická trasa po Viedenskom alpskom oblúku nie je nič pre slabé povahy a vyžaduje si určitú fyzickú zdatnosť. 19 etáp a dokonalé značenie – malý, ale nádherný Viedenský alpský oblúk: Z kopcov pohoria Bucklige Welt vedie cez zelené horské pastviny na hrebeni pohoria Wechsel do lesnatého kultúrneho sveta Semmeringu a na najvyššie vrcholy krajiny Rax a Schneeberg – späť do Wiener Neustadtu vedie cez Gutensteinské Alpy a údolie Piestingtal s výhľadom na pôsobivú krasovú náhornú plošinu pohoria Hohe Wand.- 12 etapa - Habsburghaus – Reichenau/Payerbach - trvanie: 5:15 h, dĺžka 15,41 km, stúpanie 298 m, náročné- Semmering-Hirschenkogel - trvanie: 1:14 h, dĺžka 3,57 km, stúpanie 344 m, ľahké- Pešia túra od Steyersberger Schwaig - trvanie: 4:15 h, dĺžka 14,5 km, stúpanie 438 m, stredne náročné- 15 etapa - Pešia túra od Chaty Edelweißhütte do Chaty Öhler Schutzhaus - trvanie: 2:30 h, dĺžka 7,47 km, stúpanie 243 m, stredne náročnéĎalšie etapy nájdete na stránke: dolne-rakusko.info Už starí druidi vedeli, ako čerpať silu z prírody v južnej časti regiónu Waldviertel. Dnes sa nám to úspešne darí napríklad pri turistike. V impozantných výškach južnej časti regiónu Waldviertel leží turistom pri nohách údolie Yspertal – kde inde by ste sa mohli cítiť vznešenejšie a viac spätí so zemou? Výhľad do najväčších diaľok ponúka Astronomické centrum Martinsberg: Sotva existuje pôsobivejší spôsob spoznávania vesmíru ako na nočných túrach s výhľadom na hviezdy. Aj tí, ktorí sa ponoria do lesa sa stretávajú so silnou energiou – ukrytou v kameňoch, ktoré používali pri svojich rôznych obradoch už starí druidi. Zvláštnym energetickým miestom je roklina Ysperklamm s divokou a zároveň mäkkou vodou. V prevádzke Wirtshausbrennerei Krenn spájajú silu vody s ovocím a bylinkami rastúcimi pozdĺž ciest a pripravujú z nich chutné jedlá a destiláty.Ak skombinujete krásne husté lesy, mierne kopce a pôsobivé výhľady, vznikne vám z toho turistická oblasť, ktorá už nemôže byť inšpiratívnejšia – a ktorá rovnako oslovuje milovníkov prírody aj kultúry. Viedenský les v Dolnom Rakúsku je pre milovníkov turistiky najmä dobrodružstvom – jediný európsky biosférický park na okraji Viedne totiž ponúka svojim návštevníkom široký výber turistických trás. So svojimi hustými lesmi, miernymi kopcami a nádhernou krajinou pôsobí na milovníkov prírody doslova ako magnet. Pri putovaní po turistických chodníkoch môžete obdivovať krásy prírody, túlať sa lesmi, oddychovať na rozkvitnutých lúkach či objavovať vyhliadkové miesta, z ktorých sa vám naskytne nádherný panoramatický výhľad na okolitú krajinu. A ak patríte k tým, ktorí chcú v tomto regióne zanechať aj svoje vlastné stopy, určite nesmiete vynechať nasledujúce túry:- Okružná turistická trasa Mauerbach-Tulbing - Trvanie: 3:00 h, stúpanie: 276 m, stredne náročné- Do husárskeho chrámu - Trvanie: 6:30 h, stúpanie: 398 m, stredne náročné- Turistický chodník "Príbehy z Viedenského lesa"Etapa 1: Trvanie: 5:30 h, stúpanie: 431 m, stredne náročnéEtapa 2: Trvanie: 7:30 h, stúpanie: 566 m, stredne náročné- Prírodná rezervácia Sparbach - Trvanie: 3:00 h, stúpanie: 221 m, stredne náročnéWeinviertel, najväčší rakúsky vinohradnícky región, je najlepšie objavovať na pešo – s vyvetranou hlavou, pohárom plným lahodného moku a chuťou do jedla. V okolí Falkensteinu, vinárskej obce v severovýchodnej časti regiónu Weinviertel, sa zvyčajne pohybujete s ľahkosťou. Tento región môžete totiž spoznávať akoby sokolím letom. Putovanie vínnymi uličkami po trase 3-Schwestern-Weg je veľmi zábavné a inšpiratívne, ponúka nádherný výhľad na vinice a kopce, ale predovšetkým: váš batoh je ľahší, ak si v ňom nemusíte nosiť proviant. Na najkrajších turistických trasách vo Falkensteine a jeho okolí je totiž o chutné občerstvenie dobre postarané: Vo vínnych uličkách môžete navštíviť viechy a samoobslužné pivnice, v Poysdorfe si môžete – podobne ako v Champagne – vychutnať pohár sektu a ak uprednostňujete romantiku, odporúčame vám vziať si so sebou piknikový kôš.Objavte ďalšie tipy na netradičnú turistiku a výlety v Dolnom Rakúsku na oficiálnej stránke: https://www.dolne-rakusko.info/objavujte-tury Informačný servis