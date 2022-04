Spoznajte čaro párovania veľkonočných chutí a doprajte návšteve kulinársky zážitok

Sladké a ovocné maškrty

Slovenská klasika

Tip pre vegetariánov: Zeleninové šaláty

14.4.2022 (Webnoviny.sk) -Sladké pokušenia sú neodmysliteľnou súčasťou Veľkej noci. A nehovoríme len o čokoládových vajíčkach či výslužkách pre kupačov, ale najmä o bohatej ponuke koláčov a zákuskov. Veď koľkí z nás zhrešia práve počas sviatočného obdobia? Ak patríte medzi milovníkov dezertov, vôbec sa nemusíte báť naliať si k nim pohár piva. Čo by ste povedali na osviežujúci citrónový zákusok?! Ak ste odpovedali kladne, tak máme pre vás malú radu – jeho ovocnú chuť zvýrazníte v kombinácii s ovocným radleromKto neobľubuje ovocné dezerty, ale dáva prednosť napríklad tiramisu, mal by vedieť, že chuťovo s ním vytvorí najlepšiu dvojičku. Aj tento tip rozhodne ocenia najmä veľkonoční šoféri, keďže neobsahuje ani kvapku alkoholu.Presne tak, hovoríme o zemiakovom šaláte s vyprážaným rezňom. Kto by si občas nevychutnal aj takýto tradičný pokrm? Rovnako obľúbenú kombináciu však vytvoríte aj v prípade šalátu s údenou šunkou, ktorá patrí medzi najtypickejšie veľkonočné jedlá. Jej chuť dolaďte intenzívnejším 12-stupňovým pivom a o kulinársky zážitok nebude núdza. Čo by ste povedali na ležiakyalebo? Presvedčte sa sami, že skutočne spolu ladia.Počas sviatkov rozhodne nezabúdame ani na vegetariánov. Aj oni si chcú predsa pochutiť na svojom obľúbenom menu a možno ste nevedeli, ale pivo sa skvelo hodí aj k zeleninovým jedlám. Napríklad zeleninové šaláty so zálievkou sú ľahké a svieže jedlá, a preto sa aj kombinujú s ľahkými sladovými pivami. Pasujú k nim napríklad produktyči ovocné radlery. Tie obzvlášť dobre zapadnú, ak do šalátov pridáte ovocie. Vyskúšajte počas Veľkej noci napríklad Walfdorský šalát a k nemu jarnú novinku. Navyše, tento výber pív poteší každého, kto uprednostňuje pivo bez alkoholu.Možno ste aj vy prekvapení k čomu všetkému sa hodí pivo. Teraz vám už stačí nájsť len obľúbenú dvojičku a o gastronomické zážitky nebude núdza.