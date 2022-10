Spoznajte inteligentné riešenie pre komfort v domácnosti

Nová technológia

Zamerané na šetrenie

11.10.2022 (Webnoviny.sk) -Spoľahlivé riešenia pre vykurovanie i prípravu teplej vody značky Protherm sú #viacnezbielekrabice . Ide o najpredávanejšiu značku vykurovacej techniky na slovenskom trhu. Ponúka najmodernejšie technológie pre váš domov, ktoré myslia na udržateľnosť a na každodenné pohodlie.Riešením, ako mesačne a každoročne minúť v domácnosti menej zemného plynu môže byť najmodernejší kondenzačný kotol. Ak ho totiž porovnáme so starým 20-ročným nekondenzačným plynovým kotlom (ktorým ešte mnohí doma vykurujú), zistíme, že v niektorých prípadoch dokáže znížiť spotrebu plynu takmer o štvrtinu. Výmena veľmi starého plynového kotla za nový preto nemusí byť až taký zlý nápad. Nové kotly disponujú najmodernejšou kondenzačnou technológiou, svoje spaľovanie automaticky prispôsobujú aktuálnemu zloženiu plynu, čím dosahujú úspory plynu aj nižšie emisie. Na webovej stránke značky Protherm si jednoducho vyhľadáte ponuku kotlov a najbližšiu montážnu firmu vo vašom okolí. Montážny technik vám následne poradí s výberom najlepšej technológie i s plánovaním.Je inteligentný, prispôsobivý a dokáže sa sám nastaviť podľa vašich skutočných potrieb. Ľahko sa inštaluje, jednoducho sa ovláda a ponúka množstvo inovatívnych funkcií zameraných na šetrenie a maximálne pohodlie. Tieto vlastnosti má závesný kondenzačný kotol Tiger Condens (20 alebo 30 kW, A). V domácnosti s ním dosiahnete príjemné teplo a teplú vodu presne vtedy, keď ju potrebujete. Jeho nová technológia spaľovania FlameFit zaručuje neustále optimalizovanú prevádzku aj pri zmene zloženia plynu. To znamená, že kotol automaticky prispôsobuje spaľovanie aktuálnemu zloženiu plynu a tým umožňuje efektívnejšiu prevádzku i redukciu množstva spalín.Toto zariadenie je vhodné na zapojenie do najmodernejších systémov v novostavbách v energetickej triede A0, aj na výmenu starého kotla v byte, viacgeneračnom dome či dvoch bytových jednotkách naraz. Ovládanie kotla uľahčuje nový dotykový displej a logická štruktúra jeho menu. Kotol môžete ovládať z pohodlia gauča alebo aj na diaľku, cez internet a aplikáciu v smartfóne či tablete, ak ho skombinujete s ekvitermickým smart regulátorom.Informačný servis