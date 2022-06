Spoznajte nové mikrodátové centrum pre priemyselné prostredie

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Schneider Electric™ , líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie spolu s Stratus Technologies, svetovým lídrom v oblasti zjednodušených, chránených a autonómnych výpočtových platforiem pre edge computing a spoločnosťou Avnet Integrated predstavili zjednodušené dátové centrá, ktoré podporujú ďalšiu vlnu priemyselných inovácií. Partneri stoja za novinkou v podobe nového mikro dátového centra EcoStruxure™ so serverom Stratus ftServer. Prefabrikované moduly dátových centier sú vopred navrhnuté a zostavené podľa požiadaviek Avnet, globálneho distribútora technológií a systémového integrátora.Mikro dátové centrum EcoStruxure™ so serverom Stratus ftServer predstavuje výkonné, rýchle a efektívne riešenie pre priemyselné aplikácie. Riešenie je testované, overené a dostupné s predinštalovaným softvérom na platforme AVEVA™. Ide o fyzicky chránené riešenie s jedinou skriňou, ktoré poskytuje jednoduchú správu, rieši problémy s latenciou a šírkou pásma dát. Tento prístup môže viesť až 40 % skráteniu času inžinierskej práce v teréne, 7 % zníženiu nákladov na údržbu a 20 % zvýšeniu rýchlosti nasadenia priemyselných aplikácií.Platforma Edge Computing je schopná spustiť pokročilé aplikácie umelej inteligencie a strojového učenia pri zachovaní maximálnej kybernetickej bezpečnosti. Ďalšia fyzická ochrana je garantovaná pomocou zámkov a čítačiek kariet spolu so svojimi funkciami zabezpečenia a monitorovania prostredia NetBotz.Dátové centrum EcoStruxure™ Micro Data Centre so serverom Stratus ftServer je k dispozícii vo veľkostiach racku 6U, 12U alebo 42U, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre náročné priemyselné prostredie a napájané riešeniami Schneider Electric Secure Power. Inteligentný neprerušiteľný zdroj napájania (UPS) od spoločnosti Schneider Electric ponúka ochranu pred elektrickými rizikami a vzdialenú podporu. Každá jednotka má tiež integrované chladenie a voliteľné monitorovanie prostredia (teplota, vlhkosť, tekutiny, dym) a zabezpečenie (dverové senzory a kamera). Skriňa 42U je doplnená o NEMA-12 s filtrami a ventilátormi a je ideálna pre inštaláciu v prostredí, kde pre IT nie je k dispozícii ďalší vyhradený priestor.Informačný servis