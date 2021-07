Spoznajte Slovensko a navštívte zážitkové podujatie Objavte Poloniny

Zážitkové podujatie Objavte Poloniny nadväzuje na úspešný a veselý pilotný ročník

Tento ročník podujatia ponúka nové zážitky aj nové lokality



Spoznať prírodu a divočinu so sprievodcom (napr. prales Rožok)



Pozorovať Slnko, Mesiac, planéty, hviezd a padajúce perzeidy (v obci s najtmavšou oblohou na Slovensku)



Naučiť sa uvariť regionálne špeciality (napr. tatarčané pirohy)



Objavovať a vyskúšať si remeslá (drevo, prútie, tkanie, prácu s ovčou vlnou)



Prejsť v nádhernej prírode kilometre pešo aj na bicykli (aj po drevených chrámoch)



Zažiť vojnové príbehy na vlastnej koži (zážitkovou formou pre deti)



Vybrať sa po stopách prevádzačov (k tajomnej schengenskej hranici)



Užiť si miestny temperamentný folklór úplne inak (na rusnáckej zábave)



... a (skoro) všetko v rusínskej jazykovej mutácii



1.7.2021 (Webnoviny.sk) -je výbornou príležitosťou ako spoznať tento kút Slovenska. Všetko v nádhernej prírode, so srdečnými ľuďmi a autenticky po rusnacky!V roku 2020 sme zorganizovali prvý pokus tohto zaujímavého podujatia. Našim cieľom bolo zviditeľniť región a pomôcť miestnym skúsiť si poskytovanie služieb cestovného ruchu v malom.Počas víkendu sme zaregistrovali takmer 300 účastníkov, ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska. Boli to predovšetkým rodiny s deťmi a páry rôzneho veku, ktorí strávili v Poloninách celý víkend, mnohí aj prvý krát v živote. Spätná väzba od samotných návštevníkov aj miestnych poskytovateľov bola veľmi pozitívna. Všetci vyjadrili spokojnosť a mnohí aj záujem o rok sa do Polonín vrátiť.Podujatie Objavte Poloniny sa bude konať aja to až v, okres Snina. Sú to obce: Stakčín, Stakčínska Roztoka, Topoľa, Runina, Ulič, Uličské Krivé, Zboj a Nová Sedlica.Takýto zážitkový víkend je, pretože je to na prvý pohľad festival, avšak jeho atrakcie sú "roztrúsené" po obciach v celej doline. Návštevníkov takto privedie do všetkých záhybov srdca Národného parku Poloniny. V malých skupinkách, nemasovo, udržateľne, anti-covidovo.Každý poskytovateľ služby ponúka svoj vlastný špecifický zážitok. V rámci víkendu si návštevníci budú môcť vybrať zo širokej ponuky:Tento projekt podporili naši partneri: Národný park Poloniny, Slovenský zväz astronómov a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Nadácia SPP, RTVS, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, KOCR Severovýchod Slovenska.Podujatie organizujeme my – občianske združenie Take naše založené na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na Východnom Slovensku. Tento unikátny koncept podujatia sme vymysleli a zrealizovali počas minulého leta. Nadchol všetkých zúčastnených a to nadchlo nás, aby sme si ho zopakovali aj tento rok. Príďte aj vy, bude nám spolu dobre.Informačný servis