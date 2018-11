SPP PREHRAL SÚD VO VECI DUCKÉHO ZMENIEK S CYPERSKOU SCHRÁNKOVOU FIRMOU

Bratislava 22. novembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok vo veci tzv. Duckého zmeniek rozhodol v súdnom spore so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s., v prospech cyperskej schránkovej spoločnosti Stroden Management Limited, ktorú zastupuje advokát Róbert Lenčéš. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta s tým, že Slovenská republika môže prísť o 30 miliónov eur.





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

"SPP považuje rozhodnutie NS SR za nezákonné a nespravodlivé. Spoločnosť zároveň podnikne všetky kroky na zvrátenie nepriaznivého rozhodnutia a na ochranu svojich záujmov. NS SR svojím rozhodnutím priznal pochybný nárok schránkovej spoločnosti so sídlom na Cypre, a navyše rozhodol v rozpore so svojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami," uvádza sa v stanovisku spoločnosti.Súd podľa neho nerešpektoval ani výsledky trestného konania, ktoré sa viedlo v súvislosti s týmito zmenkami a ktoré konštatovalo ich nezákonné vystavenie. "Rozhodnutie NS SR vo veci prišlo v čase, keď právny zástupca spoločnosti SPP krátko pred verejným vyhlásením rozsudku zistil podozrenie z nezákonnej manipulácie so súdnym spisom a z tohto dôvodu aj vykonal príslušné právne kroky vrátane podania trestného oznámenia na Generálnu prokuratúru SR," konštatuje spoločnosť.SPP považuje tzv. Duckého zmenky za podvodne vydané a ako také za neplatné. Súdy podľa neho vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech spoločnosti. "SPP tak doteraz nebol zaviazaný preplatiť hodnotu ani jednej zo zmeniek," uzavrela spoločnosť.V 90. rokoch riaditeľ spoločnosti Ján Ducký podpísal množstvo zmeniek, ktoré boli pôvodne vystavené v prospech českej firmy Sezooz Group. Ducký nimi údajne chcel zaplatiť za dodávky technológií pre plynárne.Nie je známe, koľko zmeniek Ducký podpísal, na akú sumu celkovo a kde sa nachádzajú, pretože v účtovníctve vtedajšieho štátneho podniku SPP zaevidované neboli. V roku 1999 Duckého zavraždil neznámy páchateľ, prípad sa dodnes nepodarilo objasniť.SPP a všetky neskoršie vlády považovali zmenky za neplatné alebo premlčané a odmietali ich vyplatiť.