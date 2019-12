SPPK: Aj v roku 2020 treba pokračovať v prijímaní systémových zmien

Na snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 29. decembra (TASR) - Rok 2020, ale aj rok 2021 budú pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov kľúčovými. Toto obdobie charakterizujú parlamentné voľby v SR, zostavenie novej vlády a príprava budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2020. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má podľa nej jednoznačný názor, že ak chceme pokračovať v oživovaní domáceho agropotravinárstva, toto odvetvie sa musí stať prioritou budúcej vlády, a to nielen na papieri. Tú prioritu si musí osvojiť vláda ako celok, nielen nový minister. Presadzovať systémové zmeny vo vláde, ktorá nemá vytýčený proagrárny smer, je väčšinou beh na dlhé trate s veľmi neistým koncom.Zdôraznila, že aj v roku 2020 treba pokračovať v prijímaní systémových zmien, ktoré podporia špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu. Práve tieto oblasti totiž prinášajú na vidiek zamestnanosť a pridanú hodnotu takú žiadanú pre agropotravinárstvo. Základom zmien je stabilná štátna pomoc, podpora špeciálnej rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, riadenie rizík v poľnohospodárstve, vytvorenie rizikového fondu či výrazná podpora spracovateľského priemyslu – to je podľa Holéciovej slov cesta, ktorou sa musíme uberať aj v nasledujúcich rokoch.naznačil predseda SPPK Emil Macho.Holéciová upozornila na to, že aj pri príprave novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 je potrebné diskutovať o tom, ako budeme najbližších sedem rokov rozdeľovať finančné prostriedky.dodal predseda SPPK.