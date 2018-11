SPPK: Najaktívnejšia bola v kategórii Hovorme o jedle škola v Gelnici

Na snímke je jedáleň Základnej školy na Vajanského ulici v Lučenci, 9. októbra 2017. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Bratislava 16. novembra (TASR) - Najaktívnejšou školou 6. ročníka projektu Hovorme o jedle je základná škola Gelnica v Košickom kraji, ktorá sa zapojila do najväčšieho počtu tém v 1. súťažnej kategórii s rovnakým názvom ako projekt a zároveň získala aj najvyšší počet bodov. Projekt zorganizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a vyhodnotila ho v piatok. Zúčastnilo sa na ňom 452 základných škôl, informoval predseda komory Emil Macho.povedal Macho. Stravovacie návyky detí sú dôležité a je potreba im viac priblížiť oblasť potravín.upozornil.Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu agrorezortu Milan Lapšanský v tejto súvislosti dodal, že vyše 20 rokov nebol slovenský spotrebiteľ vychovávaný. Rezort podporuje projekt SPPK a generálny riaditeľ Lapšanský upozornil na výskyt vážnych civilizačných chorôb na Slovensku. Zároveň ocenil edukáciu vedúcich školských jedální v krajských mestách.Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná(SNS) otvorila v minulosti tému duálnej kvality potravín, zabojovali sme a mení sa to, pripomenul aktivity rezortu Lapšanský. Spomenul aj témy nekalých obchodných praktík a aktuálne správanie sa obchodných reťazcov vo vzťahu k cenám potravín, konkrétne vysoké obchodné prirážky.povedal.Generálny tajomník služobného úradu rezortu školstva Mario Schrenkel uviedol, že rezort presadzuje aj závery dokumentov Európskej komisie o zdravom životnom štýle do vzdelávacieho procesu a je partnerom projektu Hovorme o jedle.Ďalšími kategóriami v projekte boli výtvarná súťaž Chutné maľovanie, literárna súťaž Kúzlo dobrého jedla a fotografická súťaž Očami gurmána. Projekt sa uskutočnil od 15. do 19. októbra tohto roka.