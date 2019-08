SPPK: Počet pracovníkov v potravinárstve SR v 1. polroku vzrástol

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - V potravinárskom priemysle SR v 1. polroku 2019 pracovalo 32.190 zamestnancov. Oproti 1. polroku 2018 sa stav zamestnancov zvýšil o 0,2 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Najvýraznejšie zvýšenie počtu zamestnancov sa v 1. polroku 2019 zaznamenalo v odvetví spracovania a konzervovania ovocia a zeleniny, a to o 10,9 %. Výraznejšie zvýšenie priemerného počtu zamestnancov sa evidovalo vo výrobe mäsových výrobkov vrátane hydinových o 5,1 % a v odvetví úpravy a spracovania mlieka o 4,4 %.Korpáš dodal, že najvýraznejšie zníženie počtu zamestnancov v 1. polroku 2019 nastalo v odvetví výroby hroznového vína, medziročne o 15,8 %. Medziročne sa stav zamestnancov znížil aj vo výrobe pekárskych výrobkov vrátane cukrárskych a okrem trvanlivých výrobkov, a to o 3,8 %, vo výrobe destilovaných alkoholických nápojov o 1,2 % a v odvetví stáčania prírodných minerálnych vôd a výroby nealko nápojov o 1,1 %.