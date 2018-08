SPPK podporuje agrorezort v boji proti falšovaniu pôvodu potravín

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) podporuje kroky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v snahe rázne zakročiť proti akýmkoľvek falšovateľom pôvodu výrobkov.zdôraznila hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.SPPK preto podľa jej slov odsudzuje takéto praktiky niektorých podnikateľov, na ktoré poukázalo MPRV SR na utorkovej tlačovej konferencii.doplnila. Slovenský spotrebiteľ si podľa nej pýta slovenskú potravinu, tak mu treba ponúknuť originál, nič iné.Agrorezort v utorok informoval, že s rastúcou popularitou domácich potravín pribúdajú prípady falšovania krajiny pôvodu potravín. A to napríklad pri čerstvej zelenine a ovocí. Ministerstvo preto avizovalo, že chce falšovanie potravín postihovať ešte prísnejšie.reagoval tiež predseda SPPK Emil Macho.Komora preto aj naďalej apeluje na spotrebiteľov, aby si pri kúpe potravín pozorne všímali vodiace prvky na etiketách výrobkov a uprednostňovali najmä tie slovenské.vymenovala Holéciová. Zároveň by mal spotrebiteľ podľa jej slov vyhľadávať osvedčených dodávateľov so zodpovedajúcim know-how a reputáciou.