SPPK: Žatva na Slovensku sa presúva do vyššie položených oblastí

Bratislava 11. augusta (TASR) - Žatva na Slovensku sa presúva do vyššie položených oblastí. V lokalitách s pozberanou úrodou poľnohospodári pripravujú pôdu pod oziminy. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.priblížila.So žatvou podľa nej skončili napríklad aj v regióne Senice, Nitry a Galanty. V Galantskom okrese majú pri úrode pšenice a jačmeňa výpadok produkcie oproti minulému roku asi 15 %, hoci v roku 2017 bolo veľmi sucho.poznamenala Holéciová.Informovala zároveň, že v regióne Oravy (okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) začali pestovatelia so zberom "kanadských" čučoriedok.V regióne Turiec (okresy Martin, Turčianske Teplice) sa podľa nej žatevné práce pomaly rozbiehali od 27. týždňa. Práce komplikovalo daždivé počasie aj v nasledujúcich týždňoch. V okrese Krupina bolo na záver 30. týždňa zobratých približne 70 % úrody obilnín. V 30. týždni sa po týždňových dažďoch aj na dolnom Spiši naplno rozbehli žatevné práce. Zároveň poľnohospodári kosia aj na trvalých trávnych porastoch.dodala hovorkyňa SPPK.