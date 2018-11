Správa ciest upozorňuje na uzáveru cesty v úseku Diviaky - Príbovce

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 9. novembra (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na uzáveru cesty v úseku v úseku Diviaky – Príbovce. Mala by trvať od soboty (10. 11.) od 6.00 h do nedele (11. 11.) do 22.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa SSC Lucia Karelová.Dôvodom uzávery je oprava vozovky na ceste Žiar nad Hronom – Martin.dodala Karelová.