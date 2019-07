Správa PIENAP-u štvrtýkrát zorganizovala projekt Bocian v našej obci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Belá 1. júla (TASR) – V závere školského roka zorganizovala Správa Pieninského národného parku (PIENAP-u) štvrtýkrát projekt Bocian v našej obci. „uviedol riaditeľ Správy PIENAP-u Vladimír Kĺč.Počas akcie si žiaci rozšírili vedomosti o tomto živočíchovi, dozvedeli sa zaujímavosti o jeho živote, význame a úlohe v prírode, o ochrane i jeho ohrození, ale aj o význame označovania mláďat. Okrem prednášok ochranári zrealizovali aj praktickú ukážku krúžkovania bocianov.upozornil na to Kĺč.V spomínanom hniezde deti označili spolu s ochranármi tri bocianie mláďatá ornitologickými krúžkami a zároveň im dali aj mená. „“ dodala Paula Grivalská z Mestského úradu v Spišskej Belej. Kým jeden z dospelých jedincov celé dianie pozoroval, druhý v tom čase hľadal potravu.Začiatky krúžkovania vtáctva siahajú podľa Grivalskej ešte do 18. storočia a prvé označené druhy boli lastovičky. Ornitológovia sa snažili dokázať, že sa sťahujú na juh. Základy systematického krúžkovania však boli položené približne pred 100 rokmi. Pôvodne sa výskumníci zameriavali na identifikáciu trás vtáctva počas migrácie.ozrejmila Grivalská a dodala, že plastové krúžky, ktoré mladé bociany zo Spišskej Belej dostali, sú označené jedinečným číselným kódom a sú dostatočne veľké, aby ich bolo možné odčítať napríklad ďalekohľadom. Bocianom sa v širšom okolí Spišskej Belej darí, a to aj z dôvodu blízkosti zamokrených plôch, ktoré sú pre ne lovnými teritóriami.