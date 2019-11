Správa PIENAP-u upravila prírodnú rezerváciu Slatina

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šarišské Jastrabie 4. novembra (TASR) - Správa Pieninského národného parku (PIENAP-u) v týchto dňoch ukončila manažmentové opatrenia v lokalite prírodnej rezervácie Slatina pri Šarišskom Jastrabí (okres Stará Ľubovňa).uviedol riaditeľ Správy PIENAP-u Vladimír Kĺč.Na lokalite pracovalo priemerne päť ľudí a dohromady odpracovali 200 hodín. Dôvodom týchto opatrení je podľa Kĺča vysychanie lokality vplyvom sukcesie, zmenou odtokových pomerov a v neposlednom rade vplyvom klimatických zmien. Cieľom je zachovať jedinečné biotopy v územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u.Prírodnú rezerváciu Slatina vyhlásili za chránené územie v roku 1982 z dôvodu ochrany zachovaných slatinných spoločenstiev so zriedkavými druhmi rastlín na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Ide o posledný zachovalý ekosystém svojho druhu v Ľubovnianskej vrchovine. Nachádza sa v katastri obce Kyjov a rozloha rezervácie je viac ako 21.000 metrov štvorcových." ozrejmil Kĺč.Bezkolencové lúky patria medzi poloprírodné, človekom vytvorené a udržiavané vegetačné typy. Podľa rakúskych a nemeckých vedcov vznikli napríklad v podhorí Álp približne pred 150 rokmi, ako dôsledok zvýšenia chovu hospodárskych zvierat na mlieko a nedostatku steliva z polí. "vysvetľuje riaditeľ Správy PIENAP-u s tým, že dynamika porastu závisí do veľkej miery od obhospodarovania, respektíve od jeho zanechania a taktiež od zmeny vodného režimu. Pri dlhodobom narušení vodného režimu sa môže táto vegetácia vyvinúť ako náhradné spoločenstvo vápnitých slatín zväzu ". "upozornil Kĺč.V súčasnosti zostala z pôvodne slovenských opísaných lokalít asi len jedna tretina. Úbytok biotopu je pozorovaný už do roku 1985, čo má za následok vtedajšia doba, kolektivizácia, meliorácie, ťažby rašeliny a premeny lokalít na ornú pôdu. Výnimočne sa vyskytujú aj vo vyšších polohách, kde doznieva vplyv teplej klímy, napríklad na Poľane, v Slovenskom stredohorí, v Pohronskom Inovci, v Štiavnických vrchoch, vo Vtáčniku a v Liptovskej a Popradskej kotline. "uzatvára Kĺč.