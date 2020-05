Správať sa digitálne a zároveň ušetriť môžete teraz aj vy, stačí pár klikov

Dostávajte elektronickú faktúru, plaťte digitálne a majte všetky dokumenty na digitálnom úložisku



Ušetríte 2 eurá mesačne vďaka bonusu za digitálne správanie

Ušetríte na poplatkoch za platbu faktúry v predajni či na pošte, keďže elektronická faktúra, online platba, aj digitálny box sú bezplatné

Ušetríte váš čas, ktorý by ste inak stratili presunom na niektorú z pobočiek O2 Predajní alebo na poštu. Ak zaplatíte z pohodlia domova, tento čas viete určite využiť aj lepšie na prácu alebo zábavu.

Spravíte niečo pre životné prostredie. Už len tým, že vaša faktúra príde na mailovú adresu v elektronickej podobe, a teda nie je potrebné ju tlačiť a plytvať tak papierom.

Nemusíte archivovať staré dokumenty a zmluvy s O2, budete ich mať všetky pohodlne dostupné a len na pár klikov vzdialené vo vašom digitálnom boxe v aplikácii Moje O2.





14.5.2020 (Webnoviny.sk) -Operátor O2 sa rozhodol, že k šetreniu životného prostredia chce prispieť svojou troškou a prvý míľnik cesty vidí v digitalizácii úkonov zákazníkov.Zvýhodní preto tých, ktorí spravia 3 kroky k digitalizácii a to nastavia si elektronické zasielanie faktúr cez email, za služby zaplatia digitálne cez aplikáciu Moje O2 alebo internet banking a zapnú si tzv. digitálny box.Digitálny box sa nachádza v aplikácii Moje O2 alebo v jej webovom rozhraní a je to schránka užitočných dokumentov týkajúcich sa konkrétneho zákazníka a služieb, ktoré využíva v O2. Jeho aktivácia, ako aj digitálny spôsob platby a elektronické zasielanie faktúr sú samozrejme bezplatné."V dnešnej dobe životné prostredie svojimi činnosťami zaťažujeme v neúmernej miere, čo si začína pýtať svoju daň. Toto si uvedomujeme aj my ako operátor a chceme sa k tejto situácii postaviť zodpovedne a čeliť jej v oblasti, v ktorej pôsobíme. Zároveň sme sa rozhodli našich zákazníkov motivovať k tomu, aby sa správali digitálne. Tí, ktorí budú dostávať elektronickú faktúru, platiť online a využívať digitálny box, získajú výhodu v podobe nižšej ceny služieb oproti tým zákazníkom, ktorí sa digitálne nesprávajú," vysvetľuje Tereza Molnár z O2.Splnenie týchto krokov v sebe prináša pre zákazníkov hneď viacero výhod.Skontrolujte si už teraz, či spĺňate všetky tri podmienky a v prípade nejasností sa obráťte na: www.o2.sk/digital Informačný servis