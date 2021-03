Správca Suezského prieplavu sa znovu pokúsi o vyslobodenie lode, operácie si musí dobre načasovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Správa Suezského prieplavu podnikne v sobotu minimálne dva pokusy o vyslobodenie obrovskej kontajnerovej lode Ever Given. Načasovanie operácií bude podľa predstaviteľa úradu závisieť od ústupu veľkej prílivovej vlny.Loď MV Ever Given plaviaca sa pod panamskou vlajkou, ktorá smerovala z Ázie do Rotterdamu, uviazla v Suezskom prieplave v utorok. Podľa údajov časopisu Lloyd's List, ktorý sa venuje nákladnej preprave, incident bráni transportu tovarov za 9,6 miliardy dolárov denne. Odborníci upozorňujú, že snaha o vyslobodenie lode môže trvať aj niekoľko týždňov.Loď Ever Given, ktorej prevádzkovateľom je taiwanská spoločnosť Evergreen Marine, má veľkosť štyroch futbalových ihrísk. Podľa Lloyd's List čaká pred vstupom do Suezského prieplavu z oboch strán viac ako 160 lodí.