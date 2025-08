Správca webu čínskeho predajcu odevov Shein dostal v Taliansku pokutu milión eur

4.8.2025 (SITA.sk) - Taliansky úrad pre dohľad nad hospodárskou súťažou (AGCM) v pondelok oznámil, že uložil spoločnosti zodpovednej za webové stránky čínskej spoločnosti Shein v Európe pokutu milión eur pre nepravdivé a mätúce tvrdenia o snahe tohto giganta v oblasti elektronického obchodu byť environmentálne „zelený“.AGCM obviňuje čínskeho predajcu odevov z „prijatia zavádzajúcej komunikačnej stratégie týkajúcej sa charakteristík a vplyvu jej odevných produktov na životné prostredie“. Pokutu dostala firma Infinite Styles Services Co. Ltd, ktorá je zodpovedná za správu webových stránok spoločnosti Shein na obchodovanie s produktmi v Európe, uviedol taliansky úrad vo vyhlásení. Spotrebitelia by mohli byť ľahko presvedčení, že produkty Shein sú vyrobené výlučne z udržateľných materiálov a sú úplne recyklovateľné, čo je „tvrdenie, ktoré vzhľadom na použité vlákna a súčasné recyklačné systémy neodráža realitu“, konštatoval úrad.Vo vyhlásení pre agentúru AFP sa spoločnosť Shein vyjadrila, že „plne spolupracovala“ s vyšetrovaním AGCM a „okamžite podnikla kroky“ na riešenie obáv, pričom všetky environmentálne tvrdenia na webovej stránke sú teraz „jasné, konkrétne a v súlade s predpismi“.