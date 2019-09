Správkyňa Hongkongu oznámila stiahnutie zákona o vydávaní osôb do Číny

Carrie Lamová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 4. septembra (TASR) - Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová v stredu oznámila stiahnutie sporného zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny. Lamová to povedala na stretnutí s provládnymi poslancami.Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vládny zdroj. Očakáva sa, že Lamová to oficiálne oznámi ešte v tento deň.Rozsiahle protesty proti spornému zákonu trvajú v Hongkongu, ktorý je jednou z dvoch oblastí Číny s osobitným štatútom, už tri mesiace. Prodemokratickí protestujúci žiadajú tiež nezávislé vyšetrenie protestov v súvislosti s násilnými zásahmi polície, ako i to, aby sa protesty prestali nazývať "výtržnosťami", aby boli zadržaní ľudia zbavení obvinení a aby sa začalo s reformou politiky.Podľa agentúry Reuters nie je jasné, či oznámenie o stiahnutí zákona pomôže ukončiť nepokoje v krajine.Lamová v utorok vyhlásila, že čínskej vláde nikdy neponúkala svoju rezignáciu s cieľom ukončiť súčasnú politickú krízu v Hongkongu. Reagovala tak na uniknutú nahrávku, na ktorej hovorí o tom, že by odstúpila z funkcie, keby mohla.Lamová počas utorkovej tlačovej konferencie povedala, že nikdy ani neuvažovala o možnosti diskutovať s čínskou vládou o svojej rezignácii. Peking podľa Lamovej verí, že jej vláda dokáže vyriešiť dlhodobú krízu bez intervencie Číny.Šéfka hongkonskej administratívy na nahrávke hovorí okrem iného o tom, že by odstúpila, keby mohla, a že by sa zároveň ospravedlnila za predloženie sporného návrhu zákona. Priznala tiež, že jej možnosti vyriešiť súčasnú krízu v Hongkongu sú veľmi obmedzené, pretože musí slúžiť "dvom pánom" a celá záležitosť dostala celoštátny rozmer.