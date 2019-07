Správkyňa Hongkongu schvaľuje zákroky polície voči demonštrantom

Na archívnej snímke správkyňa Hongkongu Carrie Lamová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 15. júla (TASR) - Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová v pondelok odsúdila nedeľňajšie násilnosti demonštrantov voči polícii a protestujúcich označila za "". Vyhlásila, že podporuje políciu, ktorá koná na základe zákona. Informovala o tom agentúra Reuters.Lamová sa policajtom poďakovala za to, že lojálne a profesionálne udržali poriadok. Svoje vyjadrenia priniesla z nemocnice, v ktorej sú momentálne hospitalizovaní traja policajti, ktorí utrpeli zranenia počas posledných zrážok s demonštrantmi. Celkovo sa podľa slov Lamovej počas zrážky polície s demonštrantmi v nedeľu zranilo desať policajtov a šiesti z nich boli prevezení do nemocnice na ošetrenie.Počas posledného protestu, na ktorom sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí, došlo totiž k nepokojom v nákupnom centre, kde niekoľko demonštrantov hádzalo do policajtov dáždniky a plastové fľaše. Policajné zložky zareagovali použitím paprikového spreja a obuškov. Zdroje z vlády uvádzajú dokopy 28 zranených ľudí.Šéf hongkonskej polície Stephen Lo uviedol, že viac než 40 osôb bolo obvinených z útokov na políciu a nelegálneho zhromažďovania.V Hongkongu sa už vyše mesiaca konajú protivládne pouličné protesty, ktoré majú prevažne pokojný charakter, občas však pri nich dochádza aj k násilnostiam a nepokojom.Protestujúci Lamovú počas víkendu opäť žiadali, aby schvaľovanie sporného zákona o vydávaní páchateľov trestných činov do Číny nielen pozastavila, ale aj stiahla.