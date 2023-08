Správny súd v Banskej Bystrici je na tom lepšie ako bratislavský, podľa Dubovcovej začne fungovať do dvoch rokov

29.8.2023 (SITA.sk) - Správny súd v Banskej Bystrici by mal fungovať podľa predstáv do dvoch rokov. Uviedla to ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová , ktorá spolu s premiérom Ľudovítom Ódorom navštívila samostatný Správny súd v Banskej Bystrici.„Bola som prekvapená, ako rýchlo sa podarilo zabezpečiť mnohé podstatné veci pre fungovanie súdu. Zabezpečili si pomerne slušné personálne zázemie. Pokiaľ ide o počty sudcov, tak tie sú ešte nižšie,“ spresnila ministerka s tým, že by na súde malo pracovať 23 sudcov, no zatiaľ ich je 14.Správny súd v Banskej Bystrici je teda podľa slov ministerky na tom lepšie, než Správny súd v Bratislave , kde momentálne chýba ešte 20 sudcov.Ako doplnil premiér Ódor, aj tento súd vníma reformu súdnej mapy pozitívne. Spresnil, že správne súdy sú na Slovensku tri, a to v Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave. Ich cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie súdnych procesov.