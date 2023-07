Správny súd v Bratislave má nedostatok sudcov, niekoľkí úspešní uchádzači odmietli nastúpiť kvôli nízkemu platu (video)

Nedostatočný plat

227 žalôb za jún

7.7.2023 (SITA.sk) - Mesiac po začatí jeho činnosti na Správnom súde v Bratislave pôsobí 19 aktívnych sudcov z plánovaných 44. Uviedla to dnes na tlačovej besede predsedníčka súdu Jannette Hajdinová s tým, že celkový počet sudcov preložených na súd je 23, avšak štyri sudkyne čerpajú materskú alebo rodičovskú dovolenku. Jedna z nich sa však na súd vráti už v auguste.„Neustále sa snažíme obsadzovať a doobsadzovávať počet sudcov cez výberové konania," povedala Hajdinová s tým, že súd organizuje výberové konania aj pokiaľ ide o iných zamestnancov, napríklad vyšších súdnych úradníkov, asistentky, tajomníkov alebo IT pracovníkov.Problémom v tejto oblasti sú však podľa nej nízke platové ohodnotenia.„Už sa nám aj stalo, že tí úspešní uchádzači, ktorí sa umiestnili vo výberových konaniach na popredných miestach, odmietli nastúpiť práve z tohto dôvodu, že plat považovali za nedostatočný," zdôraznila predsedníčka súdu.Podľa ministerky spravodlivosti Jany Dubovcovej je podobná situácia s personálom aj na iných súdoch.„Pokiaľ ide o obsadzovanie voľných miest sudcov, tieto miesta sa obsadzujú veľmi dlho," povedala s tým, že obsadenie voľného miesta sudcu trvá od šiestich mesiacov do jeden a pol roka.Za danej situácie bude podľa nej trvať približne dva roky, kým bude mať Správny súd v Bratislave navrhovaný plný počet sudcov.Hajdinová doplnila, že súd za prvý mesiac svojho fungovania prevzal od krajských súdov v Bratislave, Trnave a Nitre celkovo 5766 nerozhodnutých spisov.„A za prvý mesiac jún už máme 227 nových žalôb," dodala.