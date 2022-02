Spravodlivé rozhodnutie v prípade vraždy Kuciaka podľa Via Iuris pomôže obnoveniu dôvery v justíciu

Strach a hnev sa premenili na obrovskú silu

Nádej ešte nezomrela

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pre obnovenie elementárnej dôvery v slovenskú justíciu je nesmierne dôležité, aby rozhodnutie súdov v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bolo spravodlivé a nespochybniteľné.Skonštatovala to mimovládna organizácia Via Iuris v súvislosti s dnešným 4. výročím vraždy novinára a jeho partnerky. Ako uviedli vo svojom profile na sociálnej sieti, po vražde sa Slovensko navždy zmenilo.„Najskôr nás zasiahol smútok, boli sme šokovaní a vystrašení. Už o niekoľko dní sa strach a hnev premenili na obrovskú silu. Desaťtisíce ľudí stáli na námestiach, aby politikom ukázali svoje odhodlanie zmeniť Slovensko na slušnejšiu krajinu. Stáli sme tam každý piatok, lebo sme už ďalej nechceli žiť v krajine, kde môžu novinára zavraždiť len preto, lebo odkrýval pravdu o tých najmocnejších.“ napísala Via Iuris.Mimovládka pripomenula, že počas vyšetrovania sa začal odkrývať obraz„ brutálneho únosu“ štátu, aký nemá v Európe obdobu. „Dozvedeli sme sa o systematickej korupcii, o zlyhaniach množstva sudcov, prokurátorov, policajtov a o prepojení vrcholových politikov s organizovaným zločinom. Až vražda celkom obnažila to, čo Jano ako novinár tušil a celé roky odkrýval. Tá cena za pravdu však bola privysoká,” pokračovala Via Iuris.Zdôraznili, že pre rodičov Jána a Martiny, aj pre celú spoločnosť, je nesmierne dôležité, aby boli odsúdení a potrestaní nielen vykonávatelia, ale aj objednávatelia vraždy. „Ľudia na námestiach vybojovali pre Slovensko šancu na zmenu, aká príde možno raz za generáciu. Napriek mnohým zlyhaniam tých, ktorí sa šance chopili, stále veríme, že nádej ešte nezomrela. Dnes záleží na každom z nás, či budeme žiť v slušnej, tolerantnej a spravodlivej krajine. Nevzdávajme to,“ dodala Via Iuris.Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana K.