Spravodlivosť a čestnosť zvíťazila, komentuje Mikulec rozhodnutie súdu v prípade vyšetrovateľov NAKA

Očistný proces Slovenska

Ficove špinavé politické útoky

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Spravodlivosť a čestnosť zvíťazila a dnešok je toho dôkazom. Minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) takto okomentoval rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktoré v piatok na slobodu prepustilo vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) V tlačovej správe o tom informovala Barbara Túrosová , riaditeľka Tlačového dobrou Kancelárie ministra vnútra.„Rozhodnutie súdu je zadosťučinením pre všetkých, ktorí veria, že Slovensko je pripravené na očistný proces, akokoľvek náročné a nepríjemné to bude. Nezávislý súd uvádza, že trestné stíhanie je neopodstatnené,“ povedal minister.Dodal, že je to dôkazom toho, že títo ľudia robili svoju prácu podľa najlepšieho svedomia a vedomia napriek tomu, že by si niektorí priali opak.„Napríklad poslanec Fico , ktorý zneužil túto kauzu na špinavé politické útoky a žiadal môj odchod. V tomto prípade prezumpcia neviny, ktorou tak rád argumentoval, zjavne neplatila,“ dodal Mikulec.Minister verí, že vyšetrovatelia budú môcť pokračovať vo svojej práci a dnešné rozhodnutie súdu vníma ako signál pre poctivých a čestných policajtov, aby sa nenechali zastrašiť.