Spravodlivosť ničíte rýchlo a zbesilo, Grendel označil koaličnú novelu Trestného zákona za vlastizradu

Justičná vlastizrada

Pozvánka na páchanie zločinov

8.1.2024 (SITA.sk) - Znižovanie trestov za ekonomické trestné činy a za korupciu je vlastizrada. Myslí si to poslanec Gábor Grendel (posl. klub Slovensko ), ktorý sa tak vyjadril v pléne Národnej rady SR počas svojho vystúpenia v rozprave k návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele Trestného zákona.Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) ide podľa neho zničiť spravodlivosť a taktiež ohroziť bezpečnosť Slovenska, a pýta sa, v čí prospech sa zmeny v Trestnom zákone dejú.„V rovine morálky a spravodlivosti je to, čo robí táto vládna koalícia s Trestným zákonom a trestným poriadkom nepochybne morálna a justičná vlastizrada,“ povedal.Grendel vystúpil v rozprave ako prvý za klub hnutia Slovensko. V pléne by malo k tomuto bodu vystúpiť ešte približne 60 opozičných poslancov.„Pomôžu tieto zmeny obetiam trestných činov? Nie. Tieto zmeny pomôžu páchateľom trestných činov. Pomôžu tieto zmeny hospodárstvu štátu? Nie. Pán minister, tieto zmeny poškodia hospodárstvo štátu. Ničíte spravodlivosť, ohrozujete bezpečnosť a robíte to rýchlo a zbesilo v skrátenom legislatívnom konaní,“ uviedol a opäť sa spýtal, kam sa vláda Roberta Fica (Smer-SD) ponáhľa a čoho sa bojí.Grendel priblížil, že zmeny v Trestnom zákone spôsobia porušenie ľudských práv, hospodárske škody a ohrozenie bezpečnosti. Takáto úprava zákona je podľa neho „pozvánkou na páchanie ekonomických a korupčných trestných činov, podplácanie, branie úplatkov“.