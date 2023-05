Spravodlivý mier pre Ukrajinu má odškodniť obeť a potrestať agresora, vyhlásil nový minister Wlachovský(video)

Treba byť jednotný voči ruskej agresii

Podporovať chce export





Miroslav Wlachovský patrí do generácie zakladateľov modernej slovenskej diplomacie. Pôsobil aj ako analytik a publicista, bol šéfredaktorom časopisu Medzinárodné otázky a riaditeľom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.



Spoluvytváral základné ideové dokumenty slovenskej zahraničnej politiky. V rezorte, ktorého sa ujme, zastával viaceré strategické a analytické posty. Ako diplomat bol vyslaný do Washingtonu a Viedne, neskôr bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve a v Dánsku.



Bol tiež poradcom pre zahraničnú politiku premiérov Mikuláša Dzurindu a Eduarda Hegera. Vyštudoval filozofiu a sociológiu.



15.5.2023 - Slovenská zahraničná politika bude naďalej jasná, čitateľná a hodnotová. Na spoločnej tlačovej konferencii novej vlády to vyhlásil nový minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský s tým, že v tomto chce nadviazať na svojich predchodcov.Zdôraznil, že ako Slovensko, tak aj Európsku úniu (EÚ) a celý svet zasiahla pandémia COVID-19 aj vojnový konflikt na Ukrajine Považuje za potrebné ostať v EÚ i Severoatlantickej aliancii (NATO) jednotní voči ruskej agresii a pošliapavaniu princípov medzinárodného práva.„Chceme spravodlivý mier pre Ukrajinu," povedal Wlachovský a dodal, že by to mal byť mier, ktorý odškodní obeť a potrestá agresora.Nový šéf rezortu diplomacie chce tiež podporovať slovenský export a uplatňovanie slovenských firiem na zahraničných trhoch. Rád by tiež posilnil slovenskú zahraničnú službu.Dôraz chce Wlachovský klásť na jasnú komunikáciu, obhajobu a presadzovanie slovenských záujmov vo svete, a pomoc slovenským firmám i občanom.