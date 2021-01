Správu štátnych hmotných rezerv čakajú zmeny, procesy sa zjednodušia a urýchlia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Správu štátnych hmotných rezerv SR čakajú podľa všetkého zmeny. Po novom by mala efektívnejšie reagovať na riešenie krízových a mimoriadnych situácií.Novela zákona o štátnych hmotných rezervách by sa mala dostať do medzirezortného pripomienkového konania vo februári tohto roka. Súčasný stav totiž podľa štátnych rezerv nezohľadňuje potreby aplikačnej praxe, ako aj čoraz väčšie nároky na zrýchlenie a zefektívnenie tvorby pohotovostných zásob.Podľa úradu je nutné zjednodušiť procesy a umožniť lepšie vytváranie štátnych hmotných rezerv tak, aby sa predchádzalo vzniku významných škôd na majetku a zdraví obyvateľov. "Zámerom je aj nastavenie mechanizmu na objektívne vybavovanie požiadaviek na tvorbu pohotovostných zásob ministerstvami a orgánmi verejnej moci a prioritizácie distribúcie pohotovostných zásob," konštatujú štátne rezervy.Úprava logistických procesov by mala smerovať k možnosti vykonať dopravu pohotovostných zásob aj samotným úradom, ak to bude technicky a ekonomicky možné.