Spriaznené armádne vojská opúšťajú Kazachstan, do čela vlády sa postaví nový premiér

Misia splnená

Vládu povedie nový premiér

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskom vedená Organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) začne sťahovať svojich vojakov z Kazachstanu. V utorok to oznámil kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, ktorý sa na vojenskú alianciu šiestich bývalých sovietskych štátov obrátil so žiadosťou o pomoc, keď v krajine vypukli najhoršie protesty za posledných 30 rokov.Tokajev tvrdí, že jeho žiadosť voči ODKB bola opodstatnená. „Keď sa prijímalo toto rozhodnutie, mohli sme úplne stratiť kontrolu nad (mestom) Almaty, ktoré by teroristi rozdrvili. Keby sme stratili Almaty, stratili by sme hlavné mesto a celú krajinu,“ povedal prezident v utorok v parlamente.Sily ODKB v Kazachstane už podľa neho misiu zväčša dokončili a do dvoch dní začnú odchádzať, čo by nemalo trvať viac ako desať dní.Prezident tiež v utorok vymenoval nového premiéra - Alichana Smajlova. Kazašská vláda minulý týždeň podala demisiu, čo bolo vnímané ako jeden z krokov zameraných na upokojenie demonštrácií.Protesty vypukli 2. januára pre prudký rast cien skvapalneného plynu, no zrejme odrážali širšiu nespokojnosť s autoritárskym vedením štátu, a rýchlo ich začalo sprevádzať násilie. Desiatky civilistov a príslušníkov ozbrojených zložiek prišli o život. Ministerstvo vnútra v utorok uviedlo, že pre nepokoje zadržali 9 900 ľudí.V najväčšom kazašskom meste Almaty demonštranti obsadili vládne budovy, podpálili ich a tiež na krátko obsadili letisko. Do víkendu však nepokoje zväčša utíchli. Život v meste sa vracia do normálu, verejná doprava obnovila prevádzku a otvárajú sa aj obchody.