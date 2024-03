Sprievodca – spoznajte všetky typy kosačiek, ktoré si môžete kúpiť na internete

Aké kosačky kúpite na internete?



Rotačné kosačky

Špecifické vlastnosti rotačných kosačiek:



zvládajú rôzne typy terénu a rôznu veľkosť trávnika



majú silný a spoľahlivý výkon



na výber sú benzínové, elektrické a akumulátorové modely



majú zberný kôš na trávu



môžu byť hlučné (najviac hlučné sú benzínové modely)



vyžadujú si pravidelnú údržbu noža a motora



majú množstvo funkcií, ako napríklad mulčovanie a iné



Bubnové kosačky

Špecifické vlastnosti bubnových kosačiek:



majú skvelý výkon



majú robustnú konštrukciu a vyššiu hmotnosť



na trhu nájdete viac menej iba benzínové modely



ideálna kosačka na kosenie menších krovín a trávy



kosí trávu do rovnomerných riadkov



Lištové kosačky

Špecifické vlastnosti lištových kosačiek:



sú tiché a majú ekologický prevádzkový režim



ideálne na kosenie menších trávnikov s jemnou trávou



majú široký záber kosenia



nie sú vhodné na nerovné povrchy



vyžadujú si pravidelné brúsenie rotačnej lišty



Vretenové kosačky

Špecifické vlastnosti vretenových kosačiek:



trávu nesekajú, ale strihajú čím je docielený dokonalý vzhľad trávnika



manipulácia s nimi je jednoduchá



sú skladné vďaka kompaktným rozmerom



trávu musíte kosiť častejšie (ostrihaná tráva rastie rýchlejšie)



Strunové kosačky

Špecifické vlastnosti strunových kosačiek:



sú jednoducho ovládateľné a majú nízku hmotnosť



ideálne sú na kosenie ťažko dostupných oblastí, ako sú okraje trávnika, okolo stromov a kríkov, popri dome a lavičkách



sú skvelé na finalizačné práce



vyžadujú pravidelnú výmenu struny



môžu byť hlučnejšie



Benzínové kosačky

Kľúčové vlastnosti benzínových kosačiek:



široký výber modelov



patria medzi najvýkonnejšie kosačky (najvýkonnejšie modely môžu mať až výkon 3 000 W)



majú vyššiu hmotnosť



sú poháňané spaľovacím motorom a vyžadujú si dopĺňanie paliva



bývajú hlučné



disponujú množstvom funkcií (automatický zber zber trávy, zadné a bočné odhadzovanie, mulčovanie)



Elektrické kosačky

Kľúčové vlastnosti elektrických kosačiek:



majú skvelý výkon



sú bezúdržbové



majú jednoduchú obsluhu



sú menej hlučné, ako benzínové modely



nevyžadujú žiadne palivo



sú závislé na zdroji elektrickej energie



prívodný kábel vás môže obmedzovať



Akumulátorové kosačky

Kľúčové vlastnosti aku kosačiek:



nemajú prívodný kábel, fungujú na dobíjateľnú batériu



sú ekologické a bez zbytočných emisií



patria medzi najmenej hlučné kosačky



majú nižší výkon



kúpite ich za skvelú cenu



Robotické kosačky

Kľúčové vlastnosti robotických kosačiek:



ušetria vám kopec času a námahy



majú plnoautomatickú prevádzku



ideálne na trávniky bez prekážok



pohybuje sa po vami určenom poli



akonáhle skončí s kosením, sama sa vráti do nabíjacej stanice



nevýhodou je vysoká cena kosačky



Pri výbere kosačky sa zamerajte na tieto dôležité parametre:



materiál kosačky a kolieska



šírka záberu kosačky podľa veľkosti pozemku



objem zberného koša



funkcie kosačky



26.3.2024 (SITA.sk) - Krásne zelený trávnik a dôkladne upravený pozemok je snom každého majiteľa záhrady. Skvelým a nevyhnutným pomocníkom, ktorý vám pomôže s údržbou vonkajšieho priestoru, je kvalitná kosačka. Na internete nájdete široký výber kosačiek a každá má svoje vlastné špecifické vlastnosti a výhody, ktoré je potrebné zvážiť pred nákupom. Pripravili sme si pre vás praktického sprievodcu, ktorý vám pomôže sa lepšie zorientovať v ponuke, aby ste si vedeli vybrať správnu kosačku pre vašu záhradu. Predstavíme vám všetky druhy kosačiek, ktoré kúpite na internete a prezradíme vám všetky ich výhody a nevýhody.Pri hľadaní kosačky na internete sa stretnete s množstvom typov kosačiek, ktoré ponúkajú rôzny spôsob kosenia. Každý typ kosačky má svoje špecifické vlastnosti a tiež výhody a nevýhody ktorým je dôležité venovať pozornosť, aby ste si vybrali kosačku podľa vašich predstáv a tiež podľa typu terénu, ktorý chcete kosiť.Objavte všetky kosačky na e-shope Planeo a vyberte si tú najlepšiu pre seba. Odporúčame Fieldmann kosačky , ktoré majú neprehliadnuteľný dizajn a ponúkajú skvelé vlastnosti.Podľa spôsobu kosenia sú na výber tieto kosačky:Rotačné kosačky patria medzina trhu. Používajú sa na údržbu bežného typu trávnika a zvládnu pokosiť aj náročnejší terén. Čo odlišuje rotačné kosačky od iných typov je najmä ich rotačný sečný nôž umiestnený pod krytom, ktorý efektívne seká trávu v rôznych výškach.Bubnové kosačky fungujú na rovnakom princípe, ako rotačné kosačky, avšak namiesto rotačného sečného noža majú valcový bubon s nožmi, ktoré sa otáčajú a sekajú trávu pri pohybe vpred. Tieto kosačky predstavujú tradičný prístup k sekaniu trávy a sú stále obľúbenou voľbou.Tieto kosačky ponúkajú tichú a ekologickú prevádzku. Pracujú podobne ako nožnice na trávu vďaka rotačnej lište s nožmi, ktorá trávu ostrihá precízne a rovnomerne.Skvelými pomocníkmi na docielenie anglického trávnika alebo trávnika v štýle golfového ihriska sú jednoznačne vretenové kosačky. Na trhu nájdete ručné modely, ale aj akumulátorové či elektrické, ktoré vám pomôžu s údržbou trávnika oveľa rýchlejšie.Strunové kosačky používajú na kosenie trávy namiesto noža silnú nylonovú strunu, čo umožňuje precíznejšie kosenie a vďaka svojmu kompaktnému telu zvládnu pokosiť aj miesta, na ktoré sú kosačky bežnej veľkosti krátke.Okrem výberu kosačky podľa spôsobu kosenia je dôležité zvoliť aj vhodný pohon kosačky. Na základe pohonu sa stretnete so 4 typmi kosačiek: Benzínové kosačky patria medzi najžiadanejšie, pretože majú perfektný výkon a poradia si s akýmkoľvek náročným terénom. Hravo pokosia veľké trávnaté plochy s hustým porastom a s rôznymi nerovnosťami.Do veľkých svahovitých záhrad si vyberajte kosačky s pojazdom ktoré vám ušetria množstvo námahy. Kosačkám s pojazdom stačí určovať len smer jazdy, o ostatnú námahu sa postarajú za vás. Elektrické kosačky sa vyznačujú skvelým výkonom a jednoduchou obsluhou. Poradia si aj s náročným terénom a trávnatou záhradou s rozmermi odAko už z názvu vyplýva aku kosačky sú poháňané akumulátorovými batériami, ktoré sa svojim výkonom hodiaFieldmann kosačky akumulátorové majú skvelý, vďaka ktorému nemusíte myslieť na náhradný akumulátor a zháňať ho ku každému stroju zvlášť. Pre všetky Fieldmann stroje vám stačí jedna dobíjateľná batéria, ktorú jednoducho len prehodíte z jedného stroja do druhého.Robotické kosačky využívajú na svoju prevádzku elektromotor, ktorý je poháňaný vstavaným akumulátorom a inteligentným systémom samodobíjania vďaka čomu dokážu pokosiťPri kúpe je dôležitý nielen typ pohonu a druh kosačky, ale aj niekoľko ďalších parametrov, ktoré sú kľúčové, aby ste si vybrali kosačku podľa vašich predstáv.Kosačku vyberajte na základe materiálu, z ktorého je vyrobená. Kvalitné kosačky sú vyrobené zo železa, hliníka alebo zliatiny. Je dôležité, aby mala kosačka odolné a spoľahlivé šasi, pretože iba kvalitná kosačka vám bude slúžiť dlhé roky.kosačky sú tiež dôležitým prvkom. Vyberajte kosačku s odolnými kolieskami. Tieto kolieska sú síce drahšie, ale kvalitnejšie a hravo si poradia s nerovným terénom.Šírka záberu určuje, akú veľkú plochu je schopná kosačka pokosiť na jeden záber. Odporúčame si vybrať šírku záberu kosačky s ohľadom na veľkosť pozemku, ktorý budete kosiť. Aby sa kosačka zmestila je dobré myslieť aj na možné prekážky, ako sú stromy, kríky, lavičky a iné, medzi ktorými budete kosiť.Pre veľkosť záhradyje ideálna šírka záberu. Pre záhradu vo veľkostisa bude hodiť šírka záberu. Pre väčšie záhradyvyberajte kosačku so šírkou záberuVeľkosť zberného koša môžu mať kosačky. Ak budete pravidelne kosiť väčšie trávnaté plochy, vyberte si väčší objem zberného koša, aby ste ho nemuseli často vyprázdňovať po naplnení. Niektoré kosačky majú praktický, ktorý vás informuje o tom, kedy je čas zberný kôš vysypať.Medzi veľmi obľúbené funkcie, ktoré majú moderné kosačky patrí aj. Táto funkcia vám uľahčí kosenie. Kedysi sa výška kosenia nastavovala manuálne pomocou skrutiek pri každom kolese zvlášť.Ďalšími skvelými funkciami, ktorými môžu kosačky disponovať jepočas kosenia a. Funkcia mulčovania pomáha trávnik hnojiť tým, že pokosenú trávu automaticky rozseká a rozhádže po pokosenom trávniku.Pri výbere kosačky venujte pozornosť aj rukoväti. Kosačka je totiž vďakaskladnejšia a ak je rukoväť aj výškovo nastaviteľná môžete si ju jednoducho prispôsobiť svojej výške.Informačný servis